РИА Новости: Минфин РФ рассматривает вариант отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ с 1 июня 2024 года, сообщил директор департамента министерства Данил Волков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Возможная отмена экспортной пошлины на золото в России вызывает широкий резонанс. Заявление главы департамента налоговой политики Министерства финансов Данила Волкова о рассмотрении данного вопроса в Совете Федерации стало предметом обсуждения в экономических кругах. Многие считают инициативу не слишком логичной и ожидают дальнейшего разъяснения со стороны чиновников.

Доводы, приводимые в пользу поправки, связаны с введением повышенной налоговой ставки на добычу драгоценных металлов с 1 июня в размере 78 тысяч рублей за килограмм. Эта мера будет действовать до конца текущего года и, по оценкам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, принесет в бюджет дополнительные 15 миллиардов рублей. Хотя эти шаги выглядят логичными с учетом текущей ситуации, некоторые эксперты задают вопросы о логике отмены экспортной пошлины. Всплеск цен на золото на мировом рынке, который за последний месяц увеличился на более чем 10%, послужил импульсом для внедрения новых налоговых норм.

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Необходимо также уделить внимание тому, что с 2020 года, как уже упоминалось ранее, происходит стабильный рост интереса к золоту. Этот металл играет значительную роль в мировой экономике, и страны имеют решающий интерес в его производстве и обработке. Решения в области золотого резерва носят стратегическое значение и могут повлиять на экономическую стабильность существующих систем.

Тем не менее, вопрос об отмене экспортной пошлины остается открытым. Ее возможное устранение может повлечь за собой дополнительные изменения на рынке драгоценных металлов и создать новые стимулы для экспорта золота. Неизвестно, какие последствия могут возникнуть в результате такого шага и как это отразится на экономике России и мировом рынке.

В действительности, уровень повышенного налога на добычу драгоценных металлов составляет 78 тысяч рублей за килограмм, что пересчитывается примерно в 2211 рублей за унцию или 23,53 доллара по текущему обменному курсу. За последний месяц стоимость золота выросла на 223 доллара за унцию, а с начала года прибавила 320 долларов.

Система плавающей экспортной пошлины, зависящая от курса рубля, была введена с 1 октября прошлого года. При обменном курсе 90-95 рублей за доллар ставка составляет 5,5%. Таким образом, при нынешних условиях экспортеры выплачивают 131,28 доллара за каждую унцию. Предложение отменить экспортную пошлину и заплатить лишь 23,53 доллара кажется настоящим дивом, поскольку размер пошлины уменьшается в 5,5 раза.

Следует также обратить внимание на другой аспект. В золотой индустрии присутствует практически фиксированная себестоимость производства. При значительном росте цен на продукцию маржинальность компаний может увеличиться на несколько десятков процентов, что приносит им значительные прибыли. Но вопросы возникают относительно логики отмены экспортной пошлины, особенно учитывая значительно большую выгоду от повышения налога на добычу.

В данном контексте представляется странным рассмотрение варианта отмены экспортной пошлины, которая приносит государству существенный доход, в то время как компании уже находятся в выигрыше благодаря увеличению цен и курса доллара. Возможно, более логичным решением было бы сохранение и того, и другого налога. Варианты, такие как запрет на экспорт золота и его покупка для резервов, являются менее вероятными в текущей ситуации.

Необычным является сравнение данного случая с угольной промышленностью, которая недавно столкнулась с увеличением налогов на добычу и введением дополнительной валютной экспортной пошлины. Это привело к убыточности некоторых компаний и снижению объема экспорта угля. В рамках данной сравнительной аналогии можно заметить различия в налоговом подходе к разным секторам промышленности, что вызывает вопросы об обоснованности данных мер.