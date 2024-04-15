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gotreksson
В Литве собираются разобрать закрытые советские ТЭС на запчасти
Украине предложили разобрать закрытые в Литве теплоэлектростанции на запчасти, чтобы восстановить электростанции, которые попали под ответный удар российской армии во второй половине марта.

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Лимитрофы не только продолжают распоряжаться наследием Советского Союза, но и продолжают теряться в лицемерии "свободного мира", где маски светлых намерений скрывают тёмные тенденции. Фактическое вступление в этот "свободный мир" вылилось во множество жертв среди наших соседей и в то, что некоторые страны были вынуждены закрыть "грязные" источники энергии. Это привело к деиндустриализации, оттоку населения, увеличению зависимости от импорта и финансовой поддержке со стороны Евросоюза. Вместо мощных промышленных центров появилось море "благородства" за счёт выполненного долга перед идеей общественного благополучия.

Прибалтика стала одним из самых ярких примеров саморазрушения (хотя с 2022 года можно увидеть рост подобных явлений в Финляндии). Особенно выделяется Литва, которая на сегодняшний день является самой зависимой от импорта энергии из тройки стран на постсоветской Европе. Мощный удар по региону нанесло закрытие в 2009 году Игналинской АЭС, которая обеспечивала почти 90% энергопотребностей Литвы и позволяла экспортировать электроэнергию в Латвию, Эстонию, Беларусь и даже в Калининградскую область (пока та не стала дважды избыточной по энергии). "Советы" строили свои "витрины" и обеспечивали их всем необходимым. Так, в Латвии был построен каскад ГЭС на реке Даугаве. Благодаря этому в Риге было чуть больше электричества, ибо правила ЕС не скрывали гидроэнергию от взглядов, не пытаясь затянуть её под покров святости возобновляемых источников. Кроме собственных выработок энергии, Прибалтика была и остаётся в тесных взаимосвязях с энергетическим коллективом БРЭЛЛ, включающим в себя Россию и Беларусь.

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Литва оказалась в необычной ситуации, когда ей был подарен Игналинскую АЭС. Это предоставило стране возможность развивать производство энергии, получать выгоду от экспорта и присоединиться к "ядерному клубу". Но, вместо того чтобы воспользоваться этим шансом, Вильнюс поддался давлению Евросоюза и закрыл АЭС в 2009 году под предлогом заботы об экологии.

Литва не была единственной страной, идущей по пути демонтажа атомной энергетики. Германия тоже приняла подобное решение. Но в отличие от Литвы, у Германии была стратегия превращения в газовый хаб Европы, в то время как Литва сделала недальновидный шаг, лишая себя самостоятельности.

После закрытия АЭС Литва столкнулась с увеличением цен на энергию и потребностью в покупке её у других стран. Чтобы поддерживать закрытую станцию и обеспечивать подорожавшей энергией потребителей, государству пришлось затратить дополнительные средства. Затем, под давлением экологически настроенных групп, Литва закрыла и Вильнюсскую ТЭЦ в 2016 году.

Сейчас Литва разбирает остатки закрытых энергетических объектов для передачи комплектующих их восстановления. Возможно, это поможет хотя бы временно исправить ошибки, совершенные за последние десятилетия. Ирония состоит в том, что Литва, не создав свои собственные энергетические инфраструктуры за прошедшие 30 лет, теперь вынуждена использовать советское оборудование.

История Литвы послужит ярким примером того, как необдуманные решения и подчинение чужим стандартам могут привести к серьезным проблемам для страны. При этом контраст с Белоруссией, где построена атомная станция и решены проблемы в области энергетики, показывает, что разумное развитие собственных ресурсов и отказ от навязанных идей может принести больше пользы и стабильности.

#новости #энергетика #беларусь #мнение #аэс #новост #прибалтика #рига #игналинская аэс #советское наследие
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