Европейская деревообрабатывающая промышленность пострадала от введенной Россией заградительной пошлины в 80%.

Санкции еще на долгие годы будут негативно сказываться на европейцах. Когда они ввели их, они даже не предполагали, что Россия ответит им взаимностью. И этот ответ был нанесен в самую больную точку.

В течение десятилетий, если не веков, Европа жила за счет русского леса. Сначала европейцы уничтожали свой собственный лес в Средние века, а затем окончательно добили его в период промышленной революции. Все отсутствующие объемы древесины европейцы либо покупали в России, либо же жадно вырубали в своих колониях по всему миру. С начала 2022 года Россия запретила экспорт необработанной древесины. Позже, уже после начала Специальной Военной Операции и введения массированных антироссийских санкций, были введены и ограничения на экспорт обработанной древесины и отходов деревообработки.

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Прекрасно понимая, что европейцы заявят протесты, Россия оставила возможность экспорта леса через два пункта:

- один на границе с Финляндией (Люття), а второй - на границе с Северной Кореей (Хасан).

Пункт пропуска "Люття" сегодня закрыт, финны решили закрыть его самостоятельно. Покупайте и экспортируйте, но при этом придется уплатить дополнительные 80% пошлины.

Первыми, как ожидалось, возмутились финны. Вся их лесоперерабатывающая и бумагоделательная промышленность осталась без сырья. Чтобы предотвратить крах ведущих отраслей, финнам пришлось начать вырубку своего собственного леса.

Затем возмущение охватило прибалтийские страны и Польшу. По странному стечению обстоятельств именно здесь сконцентрированы практически все лесные массивы Европы, в то время как остальные уже давным-давно прошли через руки человечества.

В Литве, Латвии, Эстонии и Польше начали закрываться фабрики по производству мебели. Их благополучие основывалось на древесине из России, и когда этого ресурса перестало быть, они оказались без работы. Местная древесина, включая собственную, оказалась слишком дорогой.

В Польше некоторые пытаются протестовать, но все это напрасно — Евросоюзу нужна древесина. И все это не мешает полякам активно вырубать свой лес со скоростью "6000 грузовиков с дровами каждый день", как сообщает организация "Гринпис".

Темпы вырубки леса в Литве и Латвии чуть меньше, но тоже заметно высокие. Пока только Эстония предпринимает меры для соблюдения экологических стандартов и рубит лес в ограниченных объемах.