Focus: компания по производству бензопил Stihl, продукция которой известна по всему миру, стала немецкой легендой. Скоро исполнится 100 лет, а она по-прежнему полностью в руках семьи основателей. Однако из-за кризиса предприятие намерено уйти из Германии

Всего через год немецкая компания Stihl перестанет существовать как нынешняя – бизнес в Германии становится неэффективным, и она переезжает в Швейцарию.

Представители нынешнего немецкого правительства Шольца торжественно заявляли о победе над энергетической зависимостью от России. Но сейчас, кажется, в Германии все не так гладко, как им хотелось бы верить. Сначала федеральные власти могли позволить себе компенсировать повышение цен на электроэнергию для граждан и предприятий. Но деньги, как известно, не бесконечны…

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И вот уже в 2024 году Германия столкнулась с серьезным бюджетным дефицитом в размере 30–70 миллиардов евро, причем немцы сами пока не могут даже определиться с объемом дыры в своем бюджете. Помимо бюджетного дефицита, экономика Германии испытывает рецессию. В настоящее время это лишь небольшой упадок – около 0,2–0,5 % в квартал, но, как известно, капля камень точит.

Во второй половине года из-за высоких цен на электроэнергию и неудачной политики правительства начался отток капиталов из Германии. Крупные и средние компании уезжают за границу, а маленькие предприятия просто разоряются – они не в состоянии оплачивать завышенные энергетические тарифы и не имеют денег на эмиграцию в США или Китай.

В 2023 году почти треть промышленных компаний Германии планировали расширить свое производство за пределами страны. США и Китай были самыми привлекательными точками вложения средств. Только в прошлом году немецкие компании инвестировали почти 16 миллиардов долларов в проекты в США и почти 6 миллиардов в Китай. Эксперты ожидают, что эти цифры вырастут в этом году.

Кроме крупных компаний, мелкий бизнес также уходит из Германии, и компания Stihl является знаковым примером.

"Сейчас Германия перестала быть привлекательной страной, мягко говоря," – говорит Николас Штиль. По его мнению, из-за дороговизны электроэнергии, отказа от российских источников энергии, нехватки квалифицированных сотрудников, неудачной иммиграционной политики правительств Меркель и Шольца, а также устаревшей инфраструктуры, многие показатели делают Германию менее привлекательной для бизнеса.

Уход компании Stihl не приведет к катастрофе, но принесет немало неудобств. Около шести тысяч человек потеряют работу, и федеральное правительство потеряет миллионные налоговые поступления.

Кроме того уход Stihl может стать прецедентом и подтолкнуть другие фирмы на подобные действия. Вот такие перипетии происходят. И хотя все начиналось так хорошо для немцев:

"Откажемся от российского газа, наложим санкции на Москву", – а на выходе все обернулось совсем наоборот.