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gotreksson
62-х этажный небоскреб хотят построить в Чите
В апреле 2024-го стало известно о намерении компании «Специализированный застройщик “Проспект”» возвести 62-этажный жилой объект в Центральном районе столицы Забайкалья - Чите.

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В последнее время в некоторых городах Сибири и Дальнего Востока активно обсуждалось строительство небоскребов – зданий, высотой от 150 метров. Несмотря на многочисленные концепции, на практике пока реализован лишь один проект – в 2021 году во Владивостоке введен в эксплуатацию жилой комплекс "Аквамарин", который стал самым высоким зданием (155,5 м) на Среднем и Дальнем Востоке.

О планах на возведение небоскребов также говорили в Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Барнауле... Но, к сожалению, все эти идеи так и остались на стадии замыслов, хотя в отдельных случаях начались подготовительные работы. Свежим добавлением в список городов, где может появиться небоскреб, стала Чита. 

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В апреле 2024 года компания "Специализированный застройщик “Проспект” объявила о своем намерении построить 62-этажный жилой комплекс в Центральном районе столицы Забайкалья. По информации сетевого издания "Чита.РУ", ссылающегося на презентацию концепции будущего проекта, площадь небоскреба составит около 64 тысяч квадратных метров. Это будут две прямоугольные башни, соединенные крытым мостом-переходом, одна из которых будет предназначена под офисы. Большую часть жилого пространства займут апартаменты. Судя по количеству этажей, предполагается, что будущее здание поднимется к облакам примерно на 250 метров. Однако все это лишь планы, и их реализация вызывает ряд обоснованных сомнений, которые выражают многие жители региона, как видно из соответствующих комментариев.

Дмитрий Железнов, коммерческий директор "КОРТРОС-Москва", отметил, что подобные проекты в регионах несут значительные риски. Он подчеркнул важность понимания потенциала спроса на дорогое жилье или апартаменты, а также интереса местного и федерального бизнеса к объекту.

Надежда Коркка, управляющий директор компании "Метриум" (часть партнерской сети CBRE), также подчеркнула, что для успешной реализации таких проектов необходим стабильный спрос. По ее мнению, одной из основных проблем, с которой сталкивается застройщик, решившийся на строительство крупного комплекса в таком регионе, является отсутствие заинтересованности со стороны покупателей и инвесторов. Кроме того, часто против подобных строений выступают местное население и общественные организации.

Если говорить о качестве жизни, то Чита в течение длительного времени занимает низкие позиции в рейтинге российских городов с численностью населения не менее 250 тысяч человек. Более того, столицу Забайкалья регулярно включают в список самых загрязненных городов страны. В этом контексте проект высотного комплекса вызывает еще больше вопросов и может остаться нереализованным на долгие годы, если не навсегда.

#новости #строительство #дальний восток #сибирь #небоскреб #cbre #аквамарин #проспект #средний восток #чита
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