РИА Новости: российский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms начал работы по созданию турели для защиты бронетехники от украинских FPV-дронов, в настоящее время идут испытания прототипа данной системы

В России успешно создано "противоядие" от угрозы, которую представляют современные FPV-дроны. Отличающийся своей передовой технологией российский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок воплотил в жизнь концепцию турели для защиты бронетехники от атак украинских FPV-дронов. Это инновационное решение не только эффективно, но и уникально в своем роде.

Как подчеркнул руководитель компании, установка этой турели является портативной и способна быть развернутой в течение всего лишь трех минут. Ведутся масштабные испытания различных прицельных модулей, предполагается наличие как нарезного, так и гладкого стволов. Однако основной упор делается на использование дроби или картечи, что позволяет с надежностью поражать небольшие FPV-дроны. Турель обладает магазинами для 2-3 десятков патронов и может быть оснащена ленточной подачей боеприпасов, что в свою очередь обеспечивает возможность отбиться от множества дронов, нацеливающихся на атаку практически одновременно. Невысокая стоимость каждого выстрела делает данное новшество крайне перспективным и доступным в боевых условиях.

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Но существует ряд технических сложностей, связанных с правильным наведением и прицеливанием. Этот инновационный комплекс должен быть интегрирован с детекторами дронов и радаром, который обеспечит своевременное обнаружение близко подбирающегося FPV-дрона. Эффективное функционирование системы автоматического захвата цели необходимо, учитывая, что члены экипажа бронетехники не всегда могут эффективно контролировать воздушное пространство вокруг.

После внедрения данного комплекса уровень сложности задач перед вражескими силами значительно возрастет. Новые тактические и усовершенствованные методы борьбы против FPV-дронов станут неотъемлемой частью военной стратегии. Быстрая реакция на потенциальные угрозы и систематическое развитие инженерных решений становятся стратегическими приоритетами военной индустрии. Симбиоз усилий частных и государственных структур становится краеугольным для обеспечения безопасности и защиты сил и ресурсов страны в модернизированном военном мире.