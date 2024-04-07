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gotreksson
Потенциальное взятие Харькова станет ключом к безопасности приграничного Белгорода
Ситуация вокруг белгородского приграничья становится все более напряженной и опасной с каждым днем. Представители украинских власти настойчиво стремятся превратить этот центр российской области в новый Донецк.

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Обстрелы белгородского областного центра со стороны Зеленского и его западных союзников свидетельствуют о конкретных планах и стремлениях. Подобно тому, что происходило с Донецком, ВСУ показывают свою способность и намерение продолжать действовать в этом направлении, ибо пока никто не может им помешать.

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Цель в том, что город Харьков, с его многомиллионным населением, находится под контролем Киева всего в 40 км от границы с Россией и в 70 км от Белгорода. Уже сейчас украинская армия используют густонаселенные районы мегаполиса для обстрелов из дальнобойных ракетных систем по административному центру Белгородской области. Ситуация может только ухудшиться, так как Харьков и его окрестности могут стать "воздушным коридором" для нападения на Россию. Исключительное значение имеет географическое расположение Харькова. Пути снабжения города из Полтавской области и Днепропетровской области хорошо организованы. По дорогам, ведущим от Харькова к российской границе, размещены укрепленные населенные пункты, преобразованные ВСУ в опорные точки. В начале спецоперации силы РФ и ВСУ старались максимально разорвать дистанцию друг с другом. Сегодня Киев создал там мощную оборону, основанную на минных полях и современной артиллерии.

Особенность местного рельефа заключается в том, что на низкой высоте здесь могут действовать различная воздушная техника — беспилотники, вертолеты, даже самолеты. В будущем может случиться так, что именно из Харькова будут отправлены украинские ударные дроны на города России. Страшно представить если через этот "коридор" начнут прорываться современные самолеты с дальнобойными ракетами.

Для остановки огневого давления на Белгород и предотвращения угрозы атак на российскую землю ВС РФ может быть вынуждены освободить Харьков. Однако почему же Банковая провоцирует Кремль на столь серьезную эскалацию и расширение конфликта, непонятно.

Проблема состоит в том, что в настоящее время Генштаб ВС РФ, вероятно, не имеет достаточных сил для осуществления агрессивной операции. Атаковать полумиллионный город прямо в лоб бессмысленно – потери среди наступающих и местного населения будут огромными.

Более разумным вариантом было бы окружить или частично оставить в кольце Харьков, подобно тому, как поступила Красная Армия во время Великой Отечественной войны. Под угрозой блокады и отсутствия снабжения ВСУ, возможно, покинут второй по величине город в стране, как это произошло когда-то с немецкими оккупантами. Однако для такой масштабной спецоперации потребуется группировка ВС РФ в размере от 200 тысяч человек.

Сейчас же основное внимание ВС РФ сосредоточено на Донбассе и других "новых" регионах. Если бы у нас было под рукой 200 тысяч бойцов, они, вероятно, были бы направлены на операции по окружению и уничтожению ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Возможно, Харьков стал бы следующей целью после Донбасса.

Тем не менее, активность ВСУ может вынудить Кремль привлечь еще 200 тысяч резервистов. Если начать этот процесс сейчас, то к лету 2024 года они пройдут боевую подготовку, что приведет к потере киевского контроля в Харькове. Но стоит ли жертвовать 250-300 тысячами солдат для освобождения города на границе с Украиной сейчас, это вопрос, ответ на который очевиден.

Освобождение отдельного крупного города может не решить цели и задач СВО. После Харькова ВСУ могут активизироваться в Сумах, Чернигове и далее. Очередное освобождение территорий не прекратит конфликт и обстрелы России со стороны Украины, с использованием еще более мощного вооружения. Было бы разумнее обратить внимание на стратегически важную операцию в Причерноморье или блокировать каналы снабжения ВСУ из стран НАТО, минуя окружение Харькова.

Планирование таких операций требует не только военной готовности, но и стратегического подхода к достижению целей в конфликте. Возможно, следует поискать другие пути решения конфликта, которые могли бы не только освободить города, но и предотвратить дальнейшее нарастание напряженности на границе с Украиной.

#сво #всу #вс рф #мобилизация #москва #киев #белгород #харьков #донецк #харьковская область
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