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gotreksson
В Новосибирске началась разработка устройства для мобильной связи уровня 6G
Ученые Новосибирского государственного университета разрабатывают устройство для мобильной связи шестого поколения, без таких внедрить в жизнь 6G будет невозможно.

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Российские специалисты активно занимаются разработкой устройств шестого поколения беспроводной связи, готовясь к переходу на новый уровень технологий. Ученые стремятся не только догнать, но и опередить мировых конкурентов, дабы стать пионерами во внедрении 6G. Создание прототипов оборудования для сетей нового поколения в лаборатории Новосибирского государственного университета является важным шагом в этом направлении.

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Одна из ключевых разработок – пространственный фазовый модулятор, способный управлять передачей терагерцовых лучей, переносящих информацию. Этот уникальный подход предполагает непрерывную перестройку направления луча в соответствии с движением абонента, что отличает технологию 6G от предыдущих поколений. 


Переход к совершенно новому диапазону терагерцовых волн позволит значительно увеличить скорость передачи данных, обеспечивая более высокую пропускную способность и меньшую задержку сигнала. Вместе с этим 6G откроет новые возможности для развития искусственного интеллекта, машинного обучения и дополненной реальности, повышая эффективность и функциональность технологий будущего.


Новые сложности, возникающие при разработке 6G, требуют поиска новых материалов и технологий, заменяющих существующие. Российские ученые уже исследуют возможность использования селенида галлия вместо традиционного кремния, чтобы обеспечить более эффективную передачу данных в терагерцовом диапазоне.

Этот амбициозный проект ставит перед учеными сложные задачи, но развитие новых материалов и технологий для 6G открывает перед ними увлекательные перспективы и возможности применения в различных областях, включая солнечную энергию, квантовую физику и цифровую экономику.

Российская Федерация проходит через изменения, где стратегическое планирование становится ключевым элементом заботы о суверенитете и будущем государства. В отличие от десятилетий назад, когда такая перспектива казалась недостижимой, сегодня Россия активно работает над развитием современных технологий и инноваций. Эти перемены знаменуют новую эру в развитии страны и обозначают ее прогресс к будущему, полному возможностей и достижений.

#технологии #ученые #физика #будущее #передача данных #6g #новосибирск #нгу #новосибирский государственный университет #ространственный фазовый модулятор
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