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gotreksson
Высокая ставка центробанка уводит из бюджета России триллионы рублей
Данной теме было посвящено выступление депутата Оксаны Дмитриевой на открытии МЭФ.

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Обсуждение той же темы было развернуто в залах Государственной Думы в ходе обсуждения отчета правительства Российской Федерации за 2023 год.

Суть проблемы заключается в масштабном заимствовании министерства финансов РФ, которое выпускает облигации федерального займа (ОФЗ) на триллионы рублей. Эти заимствования - это не бесплатные операции, ведь погашать облигации необходимо с уплатой процентов, покрываемых из налоговых средств. Основные покупатели ОФЗ — это банки, которые основательно наполняют свои карманы за счет этих операций. Было бы легче, если бы ставки по ОФЗ оставались на уровне ниже инфляции. Но в последние годы ставки на ОФЗ значительно выросли, и эти проценты тесно связаны с ключевой ставкой Центрального банка РФ. Поднимается ключевая ставка ЦБ РФ - и поднимаются ставки по облигациям федерального займа.

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По существу, высокие проценты Центрального банка России вытягивают из бюджета триллионы рублей в пользу банков. Сами по себе банки уже приносят жирную прибыль, а вот стране может недоставать этих средств для реального развития. Необходимо взглянуть на использование финансовых ресурсов более целенаправленно, с акцентом на развитие реальной экономики, а не на наращивание доходов банков.

Хотя Министерство финансов придерживается консервативной политики по увеличению заимствований, высокие ставки по ОФЗ (то есть по ЦБ РФ) могут стать большим бременем для бюджета. Но средства все равно нужны для развития реального сектора экономики.

Часть средств, привлеченных через облигации федерального займа, направляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ), откуда правительство впоследствии использует эти деньги для льготного финансирования различных масштабных проектов — включая высокоскоростные дороги и развитие авиастроения.

Тем не менее фонд национального благосостояния может показаться избыточным в такой ситуации — ведь можно было бы напрямую инвестировать в проекты без промежуточных звеньев. В правительстве РФ аргументируют необходимость ФНБ как "подушки безопасности", хотя можно вспомнить и о наличии золотовалютных резервов Центрального банка РФ, некоторая часть которых входит в состав фонда. Также поразительным фактом является смена валютного состава ФНБ - половина средств теперь в юанях. Это заставляет задуматься над странными финансовыми паттернами, наблюдающимися в стране.

#новости #финансы #политика #экономика #госдума #банки #депутат #облигации #мэф #оксана дмитриева
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