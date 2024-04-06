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gotreksson
Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
БЕЛТА: Беларусь и Россия прорабатывают проект по строительству мобильного атомного реактора. Об этом сообщил журналистам секретарь Отделения физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси Сергей Щербаков на полях международного форума "Атомэкспо" в Сочи.

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В средине прошлого века отечественные ученые впервые в мире создали удивительный и уникальный энергетический объект, задуманный для использования на труднодоступных территориях и обеспечения энергией военных и гражданских объектов. Этим таинственным проектом занимались опытные специалисты Обнинского Физико-энергетического института, известного как Лаборатория "В".

В 1961 году, спустя примерно пять лет после начала разработки, появилась передвижная атомная электростанция (ТЭС-3), устанавливаемая на четырех гусеничных шасси. Испытания этой уникальной станции продолжались до 1965 года. Однако по ряду обстоятельств Министерство обороны СССР отказалось от использования этого комплекса, в результате чего реактор был демонтирован, а машины отправились на Камчатку для использования в другом проекте. Техника осталась невостребованной, и была просто брошена. Аналогичные исследования проводились и в Белоруссии в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований "Сосны" (проект "Памир" стал главным секретным проектом института). Работа по этому направлению началась в 1973 году, а испытания передвижной атомной станции "Памир-630Д" проводились в 1985-1986 годах недалеко от Минска.

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Этот комплекс размещался на четырех грузовых автомобилях. Станция работала исключительно в стационарном режиме, а транспортные средства лишь доставляли ее до нужного места. В случае необходимости АЭС могла быть перевезена в другое место.

Однако, и в этом случае испытания были прекращены быстро. В свете катастрофы на Чернобыльской АЭС проект был подвергнут критике. Хотя были и другие причины, которые помешали продолжению этого проекта.

На форуме "Атомэкспо-2024" в апреле текущего года академик-секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук Белоруссии Сергей Щербаков заявил, что Москва и Минск ведут переговоры о создании мобильного атомного реактора на новейших технологиях. Он напомнил о советских проектах и подчеркнул, что такие установки могут быть востребованы во многих отдаленных районах России.

В США также проводились аналогичные исследования, в том числе над передвижным атомным комплексом ML-1 в 1960-х годах. Но этот проект был признан нецелесообразным.

Основное преимущество передвижных атомных электростанций заключается в их мобильности и быстром монтаже. Генеральный директор компании "Трансэнерком" Олег Шевцов отметил, что такие станции могут использоваться как временные источники энергии в чрезвычайных ситуациях или для обеспечения электроснабжения на строительных площадках, где нет доступа к центральным электростанциям.

В настоящее время в России реализуется проект плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС). В 2020 году был запущен в эксплуатацию плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов", расположенный в порту Певек в Чукотском автономном округе. Он способен вырабатывать 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для обогрева теплофикационной воды. Проект "Академик Ломоносов" демонстрирует потенциал ПАТЭС как эффективного и инновационного решения. Однако, несмотря на принимаемые меры безопасности, всегда существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на атомных станциях, которые могут привести к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду и угрожать здоровью людей и экологии. По словам Олега Шевцова, это может замедлить развитие передвижных атомных станций как перспективного направления в области энергетики.

В сегодняшнем мире, где каждая минута играет важную роль, возможность быстро обеспечить энергией даже самые отдаленные уголки становится жизненно важной. Регионы России, такие как Приморье, Якутия, Курильские острова и Сахалин, остро нуждаются в энергетических решениях, способных незамедлительно удовлетворить энергетические потребности даже среднего по размерам поселения или производственной емкости. Именно здесь становится ясной необходимость в разработке и использовании мобильных электростанций — компактных установок, предназначенных для генерации электроэнергии на удаленных и труднодоступных территориях.

#новости #аэс #якутия #курильские острова #сахалин #приморье #ml-1 #академик ломоносов #памир #памир-630д #патэс #тэс-3
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