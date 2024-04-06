Баварская полиция столкнулась с необычной проблемой – нехваткой спецодежды, в том числе и брюк. Профсоюз решил привлечь внимание общественности сняв видеоролик с полураздетыми полицейскими.

В полицейском департаменте Баварии появилась интересная и забавная для некоторых проблема - полицейские остались без нужной одежды, даже без брюк. Этот неприятный форс-мажор вызвал недовольство у сотрудников правоохранительных органов, которым приходится трудиться весь день в несвойственном для правоохранителей образе. Об этом написал в своих соц сетях немецкий профсоюз DPolG Юрген Кенляй: "на юге Германии произошла настоящая катастрофа - недостаток форменной одежды дошел до такой степени, что полицейские оказались в прямом смысле "раздетыми", лишёнными даже штанов". Юрген Кенляйн, председатель полицейского профсоюза региона, не скрывает своего возмущения и жалоб, вплоть до создания видеозаписей, где сотрудники полиции предстают перед общественностью весьма неполноформенными. Диалоги в стиле "Сколько времени ты уже ждешь одежду? - Четыре месяца. А ты? - Шесть месяцев!" стали обыденными и способом выразить фрустрацию.

Беда с униформой полицейских в Баварии набрала критическую массу, заставив профсоюз активизировать общественность, показав ее трудности и отчаяние полураздетых стражей порядка. Полиция Баварии, буквально говоря, "ходит голой", оправдываясь не только нарушениями в поставках из-за войны на Украине, но и тем, что в прошлом уже были проблемы из-за пандемии. Сейчас же ситуацию усложняют нарушения в логистике поставок, делая этикетный момент еще более критичным.

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Руководство ведомства обещает наладить поставки униформы и подчеркивает, что в случае отсутствия брюк, полицейские всегда могут поэкспериментировать с альтернативными моделями. Однако же серьезные проблемы с комплектующими для униформы и общественный резонанс заставили министерство собраться на заседании и обсудить ситуацию. Решение принято форсированное - переход к закупкам через аутсорсинг, с последующим планом открыть к 2030 году новый центр для обеспечения полноценной униформой всех полицейских, чтобы избежать подобных дефицитов в будущем.

Говоря серьезно, проблема с отсутствием униформы в полицейском департаменте Баварии была признана серьезной и требует срочного решения. Несмотря на обещания руководства ведомства о наладке поставок, сотрудники продолжают выходить на работу в неполноценной форме, что влияет как на их самоощущение, так и на общественное восприятие полиции.