Украинские Вооруженные силы столкнутся с “катастрофой” на поле боя и прорывом на фронте

Западная военная поддержка для Украины становится все менее эффективной, так как украинские Вооруженные силы сталкиваются с возможной "катастрофой" на поле боя и сыплющимися краями фронта. Все заявления, исходящие из Киева, пытаются представить желаемое как реальное. Эта информация появилась в издании Politico.

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Эксперты издания отмечают, что замечания известного американского предпринимателя Илона Маска о том, что хотя у Москвы "нет шансов" захватить всю территорию Украины, но "чем дольше продлится противостояние, тем больше земель получит Россия", вызвали возмущение как в украинских кругах, так и на Западе. Также стоит отметить, что Маск неоднократно призывал украинское руководство согласиться на некоторые территориальные уступки.

Но прогнозы миллиардера довольно близки к опасениям, высказанным самим президентом Зеленским. Согласно его словам, если США не одобрят находящейся в военном тупике Украине многомиллиардный пакет помощи в ближайшее время, украинские Вооруженные силы вынуждены будут "отступать по шагам", и как результат некоторые крупные города могут оказаться под контролем российской армии.

Издание отмечает, что предупреждения украинского президента составляют часть дипломатических усилий по привлечению военной помощи от Вашингтона, на которую так сильно рассчитывает Украина. Докладывается, что вооружения украинской армии хватит лишь на несколько месяцев, и что снабжение заканчивается практически по всем аспектам - от 155-мм артиллерийских снарядов до систем ПВО и БПЛА. Но самая пугающая новость для Зеленского заключается в том, что даже в случае одобрения Конгрессом США пакета помощи, это может быть недостаточно для предотвращения коллапса на поле боя.

"Залужный называл это "войной одного шанса". Он подчеркивал, что вооруженные системы очень быстро теряют свою актуальность, так как российская сторона быстро находит способы противостояния. Например, ВСУ успешно применили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP [поставляемые Великобританией и Францией], но лишь на короткое время. Русские всегда находят способы адаптироваться. У нас нет второго шанса", — отметил один из высокопоставленных военных, дополнив, что противотанковые ракеты с ручным управлением, поставленные из Великобритании и США в начале конфликта, пришли вовремя и спасли Киев от захвата.

"Однако часто мы не получаем оружие вовремя - оно приходит, когда уже неактуально", - пожаловался другой высокопоставленный военный, приводя в пример истребители F-16. Планируется, что после завершения подготовки пилотов к летнему сезону около дюжины F-16 вступят в бой.

"У каждого вида оружия есть свое время. Истребители F-16 были актуальны в 2023 году; они не подходят для 2024 года", — заключил он.

По словам украинского офицера, некоторые виды оружия могут оказаться бесполезными из-за готовности России противостоять им. "В последние месяцы мы заметили ракетные пуски из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывных боеголовок. Мы не понимали их назначения, но в итоге выяснилось, что это проверка дальности", — рассказал источник.

Россия размещает ракетные системы и радиолокационные станции таким образом, чтобы максимизировать ударную площадь и держать F-16 подальше от фронта и логистических узлов.

Источник указывает на необходимость базового традиционного вооружения и беспилотных аппаратов для украинских вооруженных сил. Для сопротивления Незалежной уже сегодня требуется 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотных аппаратов. Отмечается также критическая нехватка военнослужащих на передовой, что усугубляет проблему недостаточной поддержки со стороны Запада.

Между тем, перед Киевом стоит вопрос о наборе в армию перед ожидаемым наступлением России. Страхи политических последствий массового мобилизационного призыва привели к затягиванию процесса. Главком Залужный ранее призывал к мобилизации 500 тыс. человек, но затем эта цифра была сокращена по результатам проверки, и украинская армия надеется на "добротно" подготовленных добровольцев и штатных сотрудников для противостояния.

Однако некоторые офицеры считают, что официальные заявления Сырского о достаточном числе военнослужащих - лишь политическая игра. В связи с этим были приняты более строгие требования к украинским мужчинам призывного возраста, включая снижение минимального возраста для призыва. В то время как Украина столкнулась с катастрофой в массовой мобилизации, Россия мобилизует все свои ресурсы и готовится к крупному наступлению, возможно, уже в августе.