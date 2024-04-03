Гендиректор индустриального парка «Мастер» Фарид Закиров: «сейчас делаем инфраструктуру для новой части города, на которой можно было бы решать образовательные, спортивные задачи и задачи, связанные с размещением производств, лабораторий. Он объединит индустриальный парк, промзону и городскую среду. Это позволит привлечь новое население в Челны».

Проект технополиса был представлен главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову и гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову еще в 2019 году. Начальная концепция предполагалась как гармоничный многофункциональный спортивно-образовательный центр. Однако суждено было этому проекту стать чем-то гораздо более амбициозным и грандиозным.

Гендиректор Камского индустриального парка «Мастер» Фарид Закиров поделился своим видением: технополис «Дельта» — не просто расширенная и усовершенствованная версия исходной задумки. Этот инновационный мегаполис станет эволюционным шагом вперед, несущим в себе потенциал решения сложнейших задач. Он соединит в себе индустриальный парк, промышленную зону и урбанистическую среду, предлагая совершенно новый стандарт жизни и творчества. Важное примечание КИП «Мастер» заключается в том, что предполагаемые промышленные площади будут соответствовать передовым потребностям инвесторов и их работников. Разработчики утверждают, что технополис должен стать неотъемлемой частью урбанистической экосистемы города. Однако главное заключается в том, что благодаря этому проекту КАМАЗ собирается создать привлекательные условия для выдающихся инженеров. И тем самым преодолеть проблему зависимости автомобильной индустрии от немногих производителей электроники.

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В пределах обширной территории технополиса будут возведены колледжи, общежития, торговый центр, аллеи. Три парка будет важной составляющей проекта, призванной обуздать потенциал творческой энергии и гармонии.

Что касается конкретно развития технополиса, то оно заточено на перспективу15 лет, отмечает Закиров. Реализация будет поэтапной, каждый этап предвидит свою команду, инициаторов и спонсоров. Согласно предыдущим оценкам, стоимость проекта составит около 14-16 млрд рублей, основываясь на показателях предшествующего года. Впрочем, другие источники подчеркивают, что из-за инфляции стоимость будет выше. Однако сам факт включения КАМАЗом в реализацию такого глобального и значимого проекта для Челнов является уже большим успехом и свидетельствует о личной заинтересованности гендиректора автозавода Сергея Когогина в решении вопросов кадрового обеспечения.

В наступившем году КАМАЗ завершит разработку концепции, составит финансовую модель, начнет привлекать инвестиции и участвовать в государственных программах. В следующем году автокомпания планирует объявить публичный конкурс, осуществить строительство колледжа имени Поташова и парка «Олимп», привлечь арендаторов и установить свое управление.

Все этапы проектирования проекта запланировано завершить к 2028 году. В 2030 году планируется запустить полноценное функционирование объекта: создать фонд поддержки, составить график мероприятий и обновить проект и стратегические цели.