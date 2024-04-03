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gotreksson
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
ТАСС: строительство Северо-Сибирской железной дороги, которая должна связать Транссиб с Северным морским путем (СМП), оценивается в 8 трлн рублей и окупится за 20 лет.

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Еще во времена СССР запланировали введение в жизнь данного железнодорожного грандиозного проекта. Протяженность маршрута почти 2 тыс. км предполагало соединение северных областей Урала с Восточной Сибирью. В то время рассматривались различные варианты трассировки, но было решено отдать предпочтение линии, соединяющей тупиковые станции Нижневартовск и Усть-Илимск. Но история не дала возможности воплотить этот грандиозный замысел до развала Советского Союза.

Обсуждение данной темы возобновилось в 1990-х годах. Регионы, через которые проходил бы маршрут, проявляли особый интерес к появлению железной дороги. Многие эксперты отмечали, что строительство такой магистрали упростит экономическое освоение просторов и позволит разгрузить Транссибирскую магистраль. Проект, в частности, получил поддержку Российской академии наук, чьи специалисты подчеркивали, что в условиях увеличения объемов грузоперевозок отсутствие Северо-Сибирской магистрали станет все более острой проблемой. За последние 25 лет данная инициатива фигурировала в различных стратегических документах, включая Стратегию развития железнодорожного транспорта России до 2030 года. В начале 2000-х годов запланировали начало строительства СевСиба к 2020 году, но этого не произошло. В связи с изменением транспортно-логистических цепочек вопрос о возможной реализации этого проекта вновь стал актуальным, и осенью прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подробно изучить этот вопрос.

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В марте 2024 года Российская академия наук, как и тридцать лет назад, признала строительство магистрали целесообразным. Об этом заявил председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников в пресс-центре ТАСС. По новым расчетам, инвестиции в данное строительство окупятся в течение двадцати лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 8 триллионов рублей, что превышает затраты на модернизацию Восточного полигона (включая завершение III этапа, запланированное на 2032 год).

В 2007 году стоимость строительства оценивалась почти в 220 миллиардов рублей, а в 2023 году уже говорили о сумме в 800 миллиардов рублей. Но предварительные исследования в Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН позволили утверждать, что реальные затраты могут оказаться в десять раз выше. Это обусловлено тем, что теперь речь идет не только о классическом Северо-Сибирском направлении (от Нижневартовска до Усть-Илимска), но также о строительстве дороги, пролегающей от порта Сабетта на Ямале через Новый Уренгой и Нижневартовск до Белого Яра в Томской области, откуда маршрут будет продолжаться на юг через Таштагол в Кемеровскую область до китайского Урумчи.

Не исключено, что дальнейшее продление линии на восток, хотя бы до Лесосибирска, также может быть рассмотрено. Отмечается, что на сложном горном участке стоимость одного километра магистрали может достигать около 3 миллиардов рублей. В то время как на более простых участках цена за километр составит около 700 миллионов рублей. По мнению экспертов, расширение существующих железнодорожных трасс (Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали) с учетом роста грузоперевозок не решит проблемы, поэтому строительство Северо-Сибирской магистрали имеет важное значение. Кроме того, как уже упоминалось, эта новая железнодорожная линия соединит главную железнодорожную сеть России с портами, включенными в маршрут Северного морского пути. Возможно, что данная идея будет воплощена поэтапно в форме государственно-частного партнерства, придавая проекту уникальность и перспективность.

#новости #сибирь #урал #транссиб #байкало-амурская магистраль #транссибирская магистраль #восточная сибирь #нижневартовск #российская академия наук #севсиб #усть-илимск
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