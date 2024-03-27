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gotreksson
Набиуллина может быть выдвинута кандидатом на пост главы МВФ
ТАСС: Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает до конца апреля завершить процесс выбора следующего директора-распорядителя. Если принять во внимание все обстоятельства, а также требование регламента иметь при подаче списка кандидатов не менее одной женщины, шансы Эльвиры Сахипзадовны, расцениваются очень высоко.

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Те, кто следит за экономикой России, обратили внимание на исчезновение из медийного пространства главы Центрального банка, Эльвиры Набиуллиной. Но причина этого объяснима: отношение к ней в стране далеко не однозначное. Россияне долгие годы обвиняли ее в экономических проблемах, критикуя за повышение ключевой ставки, обвал рубля и поддержку валютных спекулянтов. Однако есть и те, кто признает ее действия как успешные, спасавшие российскую экономику от краха, негативно настроенных западных сил. Даже сам президент Владимир Путин неоднократно отмечал профессионализм Набиуллиной. Неоспоримо, что ее действия тесно связаны с Международным валютным фондом. Перед президентскими выборами в России в сети активно распространялся сценарий о возможных отставках после ухода правительства, а также фамилия Набиуллиной фигурировала среди тех, кто может уйти. Были различные предположения: от пенсии до занятия поста ректора вуза или министра. Однако, похоже, все ошибались. 

Есть факты, которые указывают на то, что она все-таки решила взять небольшой перерыв в публичной деятельности. Это может быть связано с желанием избежать различных скандалов и неприятных спекуляций на фоне предвыборной агитации. Такой ход позволит ей сохранить нейтральное положение и подготовиться к новым профессиональным вызовам, которые, безусловно, будут дожидаться ее в будущем.

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Но Telegram-канал "Незыгарь" утверждает, что такое изменение в пиар-стратегии связано с радикальными изменениями в персонале МВФ. Автор напоминает, что 13 марта координаторы Исполнительного совета МВФ, Бинзара и Бевилаква, объявили о начале "открытого и прозрачного процесса выбора следующего директора-распорядителя МВФ на основе заслуг".

По правилам выбора нового главы МВФ на эту должность должны быть выдвинуты не менее трех кандидатов. Право выдвигать кандидатов имеет нынешний директор-распорядитель Кристалина Георгиева, и она должна это сделать в период с 14 марта по 3 апреля этого года. Имена кандидатов согласно правилам не разглашаются, но есть высокая вероятность, что среди них фигурирует Набиуллина. Именно поэтому ей рекомендовано сократить свою публичную активность, чтобы свести ассоциации с российским правительством к минимуму.

Утверждается, что Кристалина Георгиева была в тесном контакте с Эльвирой Сахипзадовной начиная с 2014 года, когда стала Еврокомиссаром по бюджету и кадрам (куратором МВФ и финансовой системы РФ), и продолжила в 2019 году, лично посещая Россию до 2022 года, давая советы регулятору по денежно-кредитной политике.

Эльвира Сахипзадовна идеально соответствует критериям, установленным МВФ для кандидатов: она имеет впечатляющий профессиональный путь, достигла значительных результатов в экономической политике на высоком уровне, продемонстрировала понимание работы фонда и стратегических задач перед разнообразным сообществом государств-членов МВФ.

Учитывая все факторы, а также требование представить не менее одной женщины в списке кандидатов, шансы Эльвиры Сахипзадовны оцениваются очень высоко.

Основным препятствием для нового назначения могут стать санкции Запада против Набиуллиной. Но тот, кто их ввел, также сможет быстро отменить их, так как политическая победа и международный эффект в случае назначения Эльвиры Сахипзадовны могут стать решающими аргументами в пользу ее кандидатуры. Кроме того, следует помнить, что главу ЦБ давно считают частью скрытой оппозиции президенту Владимиру Путину, что подтверждается тем, что она ни разу не высказалась о проводимой Россией спецоперации на территории Украины.

В скором времени мы узнаем, насколько справедливой является эта версия. Результаты первичного отбора кандидатов будут представлены Исполнительному совету МВФ в течение 3 апреля, а процедура отбора кандидатов будет завершена к концу апреля.

Хотя на первый взгляд все это звучит как фантастика, но если вспомнить, насколько оперативно покинул Россию Анатолий Чубайс, а также несколько других высокопоставленных чиновников, включая 5 вице-премьеров, то ничто не должно удивить.

#новости #финансы #политика #экономика #владимир путин #мвф #набиуллина #кандитат #международный валютный фонд #незыгарь
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