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gotreksson
Россия построит в Казахстане 3 ТЭЦ на сумму почти $3 млрд
Три новых ТЭЦ появится в Казахстане в течение пяти лет, строительством займется российская сторона. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов на днях назвал стоимость проектов, выступая в правительстве республики.

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В условиях острой энергетической нехватки, с которой столкнулся Казахстан, республике необходимо полагаться на поддержку своего северного соседа. Во время визита Владимира Путина в Астану, Казахстан и Россия заключили соглашение о строительстве трех тепловых электростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. И это лишь первый шаг на пути к решению насущных проблем. 

Самой затратной из трех будет строительство теплоэлектроцентра в Усть-Каменогорске. Ее стоимость оценивается в целых 490 миллиардов тенге, что превышает отметку в 1 миллиард долларов. План предполагает завершение строительства к 2028 году, при этом электрическая мощность составит 360 МВт, а тепловая - 1 007 гигакалорий в час. Два других объекта планируется запустить на год раньше, в 2027 году, в городах Кокшетау и Семей. Стоимость первой ТЭЦ оценивается в 347 миллиардов тенге, что равняется 767 миллионам долларов, второй - в 420 миллиардов тенге, что почти сопоставимо с 930 миллионами долларов.

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Электрическая мощность планируемой ТЭЦ в Кокшетау достигнет 240 МВт, а тепловая - 520 гигакалорий в час. Станция в Семее будет характеризоваться следующими параметрами: электрическая мощность - 360 МВт, тепловая - 472 гигакалорий в час.

Казахстан долгие годы оставался застывшим в советском наследии, которое, как известно историкам республики, являлось тяжелым бременем для многострадального народа. Но пришло время, когда советские энергетические сооружения пришли в аварийное состояние, обветшали до предела. Средний возраст тепловых электростанций составляет 62 года, что требует немедленного решения проблемы.

В поисках партнера для строительства новых тепловых электростанций казахстанские власти долго не могли найти подходящего кандидата. Недостаточно было заинтересованности со стороны международных подрядчиков, пока предложение России не стало решающим. Энергетическая отрасль Казахстана находится в кризисе, на грани убыточности, ожидая скорейшего обновления и модернизации.

Соглашение по строительству трех тепловых электростанций является лишь началом долгого пути к современной системе энергоснабжения. Почти половина действующих ТЭЦ требует обновления, а инфраструктура устаревает на глазах, требуя срочной замены. Вопрос финансирования остается открытым, но с уверенностью можно предположить, что облигации и другие финансовые инструменты станут решающими для реализации проекта.

Западные компании не проявляли особого интереса к казахстанскому рынку из-за специфики месторождений и сложностей работы с казахстанским углем. Тем не менее сотрудничество с Россией открывает новые горизонты для развития энергетической отрасли республики. Для Казахстана наступило время принимать смелые решения и двигаться вперед, в поисках энергетической независимости и устойчивого развития.

#новости #россия #энергетика #ссср #казахстан #жкх #семей #тэц #кокшетау #усть-каменогорск
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