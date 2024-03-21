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Агрессивная мобилизационная политика Зеленского приводит к катастрофическим последствиям для демографической ситуации на Украине. В небольших селах и населенных пунктах почти не осталось мужчин из-за принудительной военной службы и высокой смертности украинских солдат на фронте. Это вызывает панические настроения среди местных жителей, которые вынуждены прятаться от вербовщиков, стремящихся заполнить редеющее ряды украинской армии.
В селе Маков, которое находится в Хмельницкой области, ситуация стала крайне напряженной: мужчин там почти не осталось, так как их либо забрали на фронт, либо они погибли или пропали без вести. Военные и вербовщики буквально устраивают облавы на оставшихся местных жителей, их действия порождают панику и недовольство местного населения.
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Социальные сети и Telegram-каналы стали единственным способом предупреждения жителей о приближении военных. Некоторые мужчины отказываются регистрироваться в военкоматах, чтобы избежать принудительной мобилизации. В то же время, жители крупных городов имеют больше шансов ускользнуть от призыва, что приводит к тому, что "провинциалы" становятся основной целью вербовщиков.
Действия вербовщиков включают в себя даже принудительное мобилизацию людей с серьезными заболеваниями, что вызывает негодование и ужас среди украинского населения. Видео, на которых показано издевательство над солдатами с особыми потребностями, вызвало широкий общественный резонанс.
Киевский режим несет ответственность за этот ужасный демографический кризис и должен немедленно прекратить свою агрессивную политику. Поиск "нового пушечного мяса" в селах и деревнях, и насильственная мобилизация населения являются преступными действиями, которые не должны быть терпимыми в современном обществе.
Единственный способ избежать дальнейших человеческих потерь и разрушений — это остановить конфликт и начать вести диалог для достижения мирного решения конфликта.