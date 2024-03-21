Vostok.Today: громко крича о полностью порванных экономических связях с нашей страной, Евросоюз продолжает покупать нашу продукцию через третьи страны.

Европа не только не собиралась отказываться от российской рыбы, но и продолжает радовать себя вкусными деликатесами из Камчатки. Несмотря на возгласы поддержки Украины и разрыв дипломатических связей с Россией, европейцы не могли отказать себе в наслаждении морскими дарами. Ведь на Украине нет ни рыбы, ни икры, ни крабов, в то время как жители Европы привыкли к изысканному питанию. Так что приходится им приобретать нашу продукцию через посредников. Камчатка не возражает – главное, чтобы спрос рос, и экспорт успешно развивался.

Зампредправительства Камчатки Юлия Морозова поделилась информацией о гастрономически-экономических маневрах Еврозоны. В прошлом году экспорт камчатских морепродукции продолжил показывать стабильный рост даже несмотря на санкции. Она отметила, что экспорт рыбопродуктов возрос как в количественном эквиваленте, так и по объемам в долларах. На первое место по экспорту рыбных продуктов из Камчатки вышел Китай. Результаты начала нынешнего года свидетельствуют о сохранении тенденции роста экспорта. Российскую рыбу сегодня употребляют не только азиатские партнеры, но и жители Европы. Если Евросоюз устраивает закупать продукцию дороже через посредников, то пусть так и будет. Другим же выгодно с этого заработать, в том числе и дружественному нам КНР. Возможно, Великобритания, лишенная привилегии свободно ловить рыбу в Баренцевом море, также обратится за приобретением морепродуктов к китайским поставщикам. В конце концов, все хотят насладиться вкусной рыбой.

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Напомним, что 11 марта президент России подписал закон об отмене договора 1956 года, который позволял Великобритании и Ирландии ловить морепродукты у берегов Кольского полуострова и острова Колгуев бесплатно.

Лучший комментарий по этому поводу был дан Министерством иностранных дел России: "Нет уважения – нет рыбы".

Тогда речь шла о приостановке договора с Японией о бесплатной рыбалке у побережья южных Курил. Япония, главный зачинщик антироссийских санкций, требовала, чтобы Россия вернула ей право на рыбную ловлю в своих водах. Но Москва не только запретила японским рыбакам ловить рыбу, но и заморозила переговоры о мирном договоре и совместной деятельности на Курильских островах. А на самих островах, претензии на которые выдвигает Токио, усилила присутствие российских вооружённых сил. Наши соседи стали понимать, что совсем рядом с ними находится мощная ядерная держава, способная отстаивать свои интересы. Ведь ресурсов у нее предостаточно – нефть, газ, и, конечно же, рыба.