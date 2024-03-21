Власти страны официально сообщили о готовности принимать платежи российской картой.

Мьянма с нетерпением ожидает приезда туристов из России и предпринимает все возможные усилия, чтобы сделать их пребывание максимально комфортным. Мьянма, известная также как Бирма, предлагает туристам уникальные культурные и природные достопримечательности. В стране можно посетить древние буддийские храмы и пагоды, такие как пагоду Швегадонг в Янгоне, буддийские реликвии в старинном городе Баган и шедевры архитектуры в Мандалае. Также стоит посетить озеро Инле, где можно увидеть плавучие сады и традиционные деревни. Одним из привлекательных мест для туристов в Мьянме являются его пляжи. На побережье Андаманского моря располагаются красивые пляжи с белым песком и чистой водой. Некоторые из самых популярных пляжей в Мьянме — Нгапали, Швеингя и Нгве-Саунг. Ввиду введения санкций стран Запада, Мьянма объявила о начале подготовки к приему российских карт «МИР». Санкционная политика затруднила безопасность платежей во время путешествий, но Мьянма готова принять российских гостей, в том числе принимать их платежные карты.

Об этом рассказал представитель министерства туризма Мьянмы, Ко Кхант. Он поделился информацией, что подготовка к приему российских карт «МИР» началась еще в прошлом году, когда центральные банки обеих стран подписали соответствующее соглашение. Планировалось начать принимать российские карты еще в начале года, но из-за технических трудностей Ко Кхант сообщил о небольшой задержке в запуске проекта. Тем не менее вскоре путешественники с картами «МИР» смогут спокойно отправиться в Мьянму.

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Господин Ко Кхант подчеркнул, что Мьянма стремится привлечь как можно больше российских туристов на свои курорты и показать им гостеприимство и красоту своей страны. Надо отметить, что Мьянма и российские регионы Дальнего Востока тесно связаны узами дружбы, экономического сотрудничества и даже религиозных традиций.

Мьянма активно проявляет интерес к развитию отношений с Приморским краем. Недавно, на Восточном экономическом форуме, премьер-министр Союза Мьянма Мин Аун Хлайн заявил о планах открытия Генерального консульства во Владивостоке. Хотя процесс открытия консульства требует времени, представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец уже озвучил планы учреждения поста «Почетного консула Мьянмы» в столице Дальнего Востока.

Мьянма также проявляет интерес к сотрудничеству в области туризма, медицины и образования с Приморьем. Представители страны активно участвовали во встречах и мероприятиях в Дальневосточном федеральном университете, обсуждая возможность стажировки врачей и другие формы сотрудничества. Через обмен опытом и знаниями можно создать еще более крепкие связи между двумя дружественными странами.