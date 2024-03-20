Правительство планирует организовать высокоскоростное железнодорожное сообщение между Москвой и Екатеринбургом.

В марте 2024 года глава РЖД Олег Белозеров анонсировал на заседании Госдумы РФ, что в стране в ближайшее время появится несколько высокоскоростных железнодорожных магистралей, где отечественные поезда смогут разгоняться до 400 км в час.

Первым таким проектом станет высокоскоростная магистраль "Москва — Санкт-Петербург" протяженностью 680 км. Этот проект был обсуждаем еще со времен Советского Союза, однако реализация идеи затянулась. За последние годы высшее руководство страны выражало активную поддержку данной инициативы. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность новой железной магистрали. И, наконец, 14 марта этого года глава государства дал старт этому значимому проекту стоимостью 2 трлн рублей в ходе видеоконференции. Ожидается, что пассажирские поезда начнут курсировать между столицами уже через пять лет. Время в пути составит 2 часа 15 минут, что вдвое быстрее, чем на поезде "Сапсан".

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Участок от Санкт-Петербурга до Зеленограда будет построен по принципу государственно-частного партнерства. Работы оцениваются в 1,75 трлн рублей, часть из которых будет покрыта за счет федерального бюджета. Выход из Москвы будет реализован в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" с затратами около 220 млрд рублей.

Помимо этого, Олег Белозеров заявил о планах реализации других подобных проектов в ближайшие десять-пятнадцать лет. Планируется прокладка высокоскоростных железнодорожных магистралей до Минска на западе, до Адлера на юге и до Екатеринбурга на востоке.

Проект до Екатеринбурга является самым дорогостоящим. Оценочно для его реализации потребуется не менее 4 трлн рублей. По имеющимся предварительным данным, время в пути с Москвы до уральской столицы составит 6,5 часов на новой магистрали протяженностью 1,5 тыс. км.

Появление такой магистрали будет способствовать развитию сопутствующей инфраструктуры и приведет к развитию бизнеса вдоль трассы. Запуск высокоскоростной магистрали положительно отразится на внутреннем туризме и грузоперевозках, а также улучшит мобильность населения. Чётко спланированный проект может стать экономически выгодным для регионов, через которые пройдет дорога.