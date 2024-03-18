ТАСС: обновление российского парка ракет-носителей ожидается в 2028-2029 годах. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.

"Космическое агентство России, известное как «Роскосмос», продолжает удивлять мир новыми амбициозными проектами и заявлениями. На фоне массового выпуска спутников, строительства собственной орбитальной станции и других крупных инициатив госкорпорация готовится к обновлению своего ракетно-космического парка в ближайшее время.

«Роскосмос» идет вперед несмотря ни на что, не оставляя космическому гиганту NASA ни шанса. Компания активно планирует разработку новых ракет-носителей, в то время как их американский конкурент, несмотря на богатый опыт, так и не смог выпустить ни одного нового космического двигателя. Управление госкорпорации «Роскосмос» под руководством Юрия Борисова намерено до конца 2029 года ввести в строй ракету-носитель «Союз-5» с лучшими ТТХ. Помимо этого, специалисты работают над созданием конвейера для сборки спутников.

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Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов подчеркнул: «Мы планируем выделить около 50 миллиардов рублей на создание нового конвейера для сборки спутников весом до 500 килограммов, что потребует новых инвестиций и технологических решений».

В параллельном порядке идет разработка нескольких новых ракет-носителя:

«Мы стремимся к созданию экономичного и прибыльного заменителя ракеты-носителя «Семерка» (Р-7), поэтому начата разработка перспективной ракеты-носителя «Амур-СПГ». Мы также работаем над сверхлегкими ракетами. Я надеюсь, что к 2028-2029 годам мы обновим наш ракетно-космический флот и сможем вернуть свои позиции на мировом рынке космических запусков», — пояснил Борисов.

«Амур-СПГ» - это ракета-носитель, использующая сжиженный природный газ в качестве топлива. Этот вид топлива, как считали некоторые, не подходит для использования в космосе, но Россия смогла доказать обратное. Несмотря на свою превосходную удельную энергию сгорания и экологическую чистоту, СПГ все же требует многомиллиардных инвестиций в новые технологии и инфраструктуру.

В процессе разработки, ракета «Амур-СПГ» пройдет несколько этапов модернизации и, возможно, будет адаптирована для использования в качестве супертяжелой ракеты:

«Мы надеемся, что базовая технология ракеты «Амур-СПГ» может послужить основой для создания супертяжелого носителя», — добавил Юрий Борисов на очередном собрании.

По планам к 2029 году «Роскосмос» планирует завершить строительство космодрома Восточный и начать массовое производство модульных ракет семейства «Ангара». Это позволит России вновь обзавестись тяжелыми ракетами, способными выводить до 37 тонн полезной нагрузки.

Новые ракеты будут запускаться с космодрома Восточный:

«Планируется базирование ракеты-носителя «Амур-СПГ» и сверхлегкой ракеты на космодроме Восточный. Сверхлегкая ракета также обладает дополнительными возможностями и может запускаться не только с космодрома», — пояснил глава «Роскосмоса».

Россия намерена закрыть все свои потребности с помощью новых ракетно-космических комплексов, а наследие советской эпохи будет с уважением передано в музеи или модернизировано для будущих поколений.