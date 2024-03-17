Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
NetEase: Россия вытесняет США на рынке продовольствия Китая
Китай отменил заказ на партию американской пшеницы — 264 тысячи тонн. За несколько дней до этого китайские покупатели также отказались от других партий, общий вес которых превышал 500 тысяч тонн.

реклама

Ежегодно Китай продолжает покупать значительные объемы сельхозпродукции из-за недостаточного количества пахотных земель в стране, даже несмотря на то, что сам является одним из лидеров в области сельского хозяйства. Это интересное явление вызывает особое внимание, так как США играют ключевую роль в доставке продовольствия в Китай, при этом западные компании получают огромные прибыли от сделок с Пекином. 

По последним данным, Поднебесная отказалась от крупной партии американской пшеницы в размере почти 270 тысяч тонн. Это не первый случай, когда китайские покупатели отклоняют заказы американского зерна, и в этот раз количество отказов достигло 500 тысяч тонн. Одна из версий почему так происходит, гласит, что Китай начал увеличивать закупки пшеницы у других поставщиков, прежде всего — России. В последние годы Россия стала одним из ведущих экспортеров пшеницы, став настоящей аграрной свехдержавой. 

реклама

В прошлом году, во время визита в Китай российского президента, был подписан долгосрочный контракт на поставку сельхозпродукции в Китай. Это импонирует китайским потребителям, которые предпочитают продукцию от дружественных стран. Соглашение с Россией позволило Китаю обрести нового надежного партнера, которому он может доверять.

Отказ от пшеницы из США также свидетельствует о недовольстве Китая политическими действиями США. Ведь поставки сельхозпродукции нередко становятся инструментом политического давления, и в данном случае это подтверждается. Пекин не хочет приобретать зерно у страны, которая относится к ним недружелюбно и проявляет агрессивное поведение.

Получается, отказ от американской пшеницы стал для Китая сигналом о необходимости разнообразить поставки и обратиться к другим надежным партнерам, прежде всего - к России. Этот шаг не только укрепляет единство двух стран, но и обеспечивает продовольственную безопасность Китая.

Также стоит обратить внимание на возможные реакции и шаги Соединенных Штатов и других поставщиков сельскохозяйственной продукции на изменения в закупках Китая. Возможно, это приведет к изменениям в торговых отношениях и стратегиях различных стран в сельском хозяйстве.

#новости #россия #сша #политика #китай #экономика #экспорт #импорт #пшеница #эконовика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
5
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
9
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
5
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
2
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
11
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
+
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
10
Lordstown Motors обвинил техногиганта Foxconn в умышленном уничтожении ее бизнеса
+
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
1
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
3
Acer представила видеокарты Radeon RX 7900 OC в собственных исполнениях
+
Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург пример системного подхода РФ
1
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
1
ASML было бы удобнее мигрировать в Германию, а не Францию
+
Владельцы десятков ПВЗ Ozon бастуют против сервисного сбора, приостановив работу
+

Популярные статьи

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
25
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
74
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
40
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
13
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
8
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
15
Обзор игры Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered
+

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
19:19
Поднимал raid0 на ноуте hp 2570p с двумя sata ssd. Один из них был в optibay вставлен. Потом гонял файлы между виртуалками и хостом)) 960-980мб/сек и это 5 лет назад))
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
DANYNAFIG
19:17
Так это только для i7 и i9 , можно расходиться :)
Технология Intel APO теперь доступна для большего количества игр и процессоров
Олесь Кука
19:16
Это как я периодически порываюсь к LFS. Но смысла в красноглазии не вижу)) хотя раньше свои ядра собирал - make defconfig, localmodconfig и последующее допиливание menuconfig. Но сейчас ядро так часто...
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Руслан
19:15
Просто жесть. Смотрел сейчас другой ролик. Интел не только в два раза дороже но и в 2-2,5 раза больше потребляет. 60w против 140w. В некоторых играх 79w против 185w. Вот это печка
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Илья Масленников
19:13
А мне интересно, чем ты текст на экране читаешь? Там написано "Вы больше НЕ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ материалы этого автора в списках" а не "Вы больше НЕ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ под материалами этого автора в списках"
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
VAKT
19:11
триЦий - новое вещество в атомном мире ! Заипали уёпищные жпт-копирастеры
Завершен четвертый этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"
Илья Масленников
19:11
Ты с темы не съезжай - ты начал в своей статье выёбываться, что колды не будет, хотя на самом деле она БЫЛА заявлена Филей. “Our intent is the full portfolio of games from ZeniMax, Activision Blizzard...
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
gotreksson
19:08
Божественный ник!!!
Индийская армия готовится к внедрению новейшего минометного комплекса "Алакран"
22870
19:07
Его ведь выгнали из палаты Наполеонов и теперь он в палате Александров, Ганнибалов и Леонидов.
Рейтинг Макрона падает из-за поддержки Украины: французы не одобряют его политику
REY_B_
19:01
ОДАБы, это немного другое. ТОС типа "огнемёт".
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем