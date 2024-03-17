Китай отменил заказ на партию американской пшеницы — 264 тысячи тонн. За несколько дней до этого китайские покупатели также отказались от других партий, общий вес которых превышал 500 тысяч тонн.

Ежегодно Китай продолжает покупать значительные объемы сельхозпродукции из-за недостаточного количества пахотных земель в стране, даже несмотря на то, что сам является одним из лидеров в области сельского хозяйства. Это интересное явление вызывает особое внимание, так как США играют ключевую роль в доставке продовольствия в Китай, при этом западные компании получают огромные прибыли от сделок с Пекином.

По последним данным, Поднебесная отказалась от крупной партии американской пшеницы в размере почти 270 тысяч тонн. Это не первый случай, когда китайские покупатели отклоняют заказы американского зерна, и в этот раз количество отказов достигло 500 тысяч тонн. Одна из версий почему так происходит, гласит, что Китай начал увеличивать закупки пшеницы у других поставщиков, прежде всего — России. В последние годы Россия стала одним из ведущих экспортеров пшеницы, став настоящей аграрной свехдержавой.

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В прошлом году, во время визита в Китай российского президента, был подписан долгосрочный контракт на поставку сельхозпродукции в Китай. Это импонирует китайским потребителям, которые предпочитают продукцию от дружественных стран. Соглашение с Россией позволило Китаю обрести нового надежного партнера, которому он может доверять.

Отказ от пшеницы из США также свидетельствует о недовольстве Китая политическими действиями США. Ведь поставки сельхозпродукции нередко становятся инструментом политического давления, и в данном случае это подтверждается. Пекин не хочет приобретать зерно у страны, которая относится к ним недружелюбно и проявляет агрессивное поведение.

Получается, отказ от американской пшеницы стал для Китая сигналом о необходимости разнообразить поставки и обратиться к другим надежным партнерам, прежде всего - к России. Этот шаг не только укрепляет единство двух стран, но и обеспечивает продовольственную безопасность Китая.

Также стоит обратить внимание на возможные реакции и шаги Соединенных Штатов и других поставщиков сельскохозяйственной продукции на изменения в закупках Китая. Возможно, это приведет к изменениям в торговых отношениях и стратегиях различных стран в сельском хозяйстве.