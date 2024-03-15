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gotreksson
МО РФ: силовики сорвали попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области
Украинские диверсанты пытаются прорваться в Белгородскую и Курскую области

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Уже третий день ВСУ пытаются прорваться в Курскую и Белгородскую области. Отличительной особенностью текущих действий является значительная концентрация сил и техники, что отличает их от предыдущих попыток. Всеми этими операциями управляет Главное управление разведки (ГУР), курируемое, скорее всего, Лондоном. Британия, в отличие от других стран, не является сильной с военной точки зрения, поэтому их стратегия и тактика направлены на достижение политических целей, а не военных успехов.

С точки зрения военной тактики нет смысла для Украины идти на Белгород или Курск. Это требует больших сил и соответствующего вооружения. ВСУ сейчас едва удерживают 2000-километровую фронтовую линию от Харькова до Херсона. Полноценное создание второго фронта (на границе с Брянской, Курской и Сумской областями) может привести к обрушению первого. У ВСУ нет достаточного количества сил для полномасштабной атаки в этом направлении. И для отражения нападений и нанесения ударов по их позициям у России имеется достаточно ресурсов. Замысел Лондона и Киева заключается в попытках захватить несколько населенных пунктов на территории России. Они надеются, что это приведет к дестабилизации общественно-информационного поля внутри страны, вызовет деморализацию населения и способствует росту негативных настроений. Их удар пришелся на предвыборный период, что позволяет им надеяться на больший эффект.

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Однако все это звучит убедительно только на западных каналах. Британские стратеги не в полной мере понимают ситуацию, сложившуюся в России. Каждый удар по Белгороду или Крыму только укрепляет единство российского общества. Каждое видео о поражении украинских войск только усиливает победные настроения россиян.

Они не осознают всей сложности истинной обстановки. ВСУ продолжают бесцельно тратить людей и технику в пустоту. У Украины с этим проблемы. Потери подконтрольных Киеву подразделений на границе, действительно значительны. Разгромленные группы украинских военных защищают пограничные участки. За последние дни оппонент потерял до 800 человек только здесь. Ежедневно войска ВСУ несут приблизительно такие же потери по всей Линии быстрого реагирования (ЛБС). Ролики о горящей технике, вероятно, уже все видели на профильных телеграмм-каналах. Потерь действительно много.

Также стоит отметить, что ВСУ передвигаются крупными группами, что способствует его массовому поражению. Ведь на ЛБС они редко пытались наступить таким способом. По всей видимости, это не являлось для них оптимальным решением.

#новости #украина #сво #всу #киев #белгородская область #гур #мо рф #всу и западная техника #курская область
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