Власти Москвы представили окончательный проект планировки Северного речного порта, который будет объединять жилые, офисные и коммерческие площади. Самым высоким зданием в комплексе будет "Маяк" со светящимся верхом, видимым издалека.

Власти Москвы вновь представили проект планировки Северного речного порта, расположенного на Ленинградском шоссе владение 57, неподалеку от Северного речного вокзала. По всей видимости, эти рендеры являются окончательными, так как они были утверждены в Стройкомплексе, и застройщику уже одобрили первую фазу строительства.

Исходно концепцию нового жилищного кодекса(ЖК) разрабатывало бюро Сергея Скуратова. Но застройщик был сменен, и известный архитектор публично отказался от участия в проекте, высказав свое нежелание принимать участие в упрощенной версии проекта. Затем появился новый проект от архитектурного бюро Kamen Architects. Но и этот вариант оказался не окончательным. Новые визуализации передают окончательный облик ЖК: башни теперь выглядят как смешение различных архитектурных стилей, где каждая деталь задумана с особым вниманием к функциональности и визуальной привлекательности. Архитектурные формы стали более экспрессивными, но остается открытым вопрос, является ли это улучшением или ухудшением. Общая площадь ЖК составит 170 тыс. кв. метров, и это только первая фаза проекта.

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Самое высокое здание в комплексе названо "Маяком" из-за светящегося верха, который будет выделяться ночью. "Вечером маяк будет виден издалека благодаря выразительной подсветке", — отмечает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Остается вопрос, не позаботились ли создатели о том, чтобы яркая архитектурная доминанта не мешала спокойному сну жителей соседних домов, включая те, что расположены на другом берегу реки. Также архитекторы старались создать дома с видом на воду, что, безусловно, повысит стоимость жилья.

Предусмотрено размещение офисных и коммерческих площадей, которые дополнят функциональность комплекса. Разработанные планы благоустроенной набережной с торговыми небоскребами добавят этому месту уникальный облик и станут привлекательным местом для активной жизни и бизнеса. Завершение строительства запланировано на 2027 год, и уже сегодня проект предвещает будущее современной архитектурной метрополии, сочетающей в себе удобство, красоту и функциональность.