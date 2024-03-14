РИА Новости: На Западе раздумывают над полным запретом импорта алюминия из России. Однако, предупреждают наблюдатели, из-за дефицита между Европой и США развернется настоящая "алюминиевая война" за поставки с Ближнего Востока.

Похоже, руководители стран Европейского союза настойчиво двигаются в направлении окончательного удара по собственной индустрии, игнорируя возможные негативные последствия. Стало известно, что вопрос запрета на импорт российского алюминия внезапно стал одним из приоритетных и активно обсуждается после длительных споров и переносов.

Политическая элита выглядит совершенно глухой к аргументам разума и мнениям собственных промышленников. Разрыв поставок алюминия между Европой и Россией может привести к зарождению настоящей "Алюминиевой войны" за ресурсы Ближнего Востока, что в конечном итоге может вызвать резкий рост цен на металл и даже угрожать полному краху промышленности на континенте. Похоже, уроки прошлого совершенно прошли мимо представителей европейских стран. Напомним, что в 2022 году Европа столкнулась с кризисом нехватки алюминия из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в регионе, что привело к значительному снижению производства "авиационного металла" на 20-30%.

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Производство алюминия, будучи высокоэнергоемким процессом, оказалось в центре внимания. Для производства одной тонны требуется целых 15 мегаватт-часов энергии. Перед пандемией в Европе производилось около 4,5 млн тонн алюминия ежегодно, однако после потерь объемы сократились примерно на миллион тонн. На данный момент объемы производства составляют всего 2,7 млн тонн в год, в то время как потребление составляет около 5 миллионов тонн.

Европа вынуждена была приобретать недостающее количество алюминия на мировом рынке, и главным поставщиком была Россия. Но по результатам 2023 года ЕС все же существенно сократил объем закупок металла из России до 550 000 тонн, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее обсуждавшийся полный запрет на российский алюминий в итоге не был реализован в рамках 12-го пакета мер, где алюминий был объявлен одним из критически важных элементов. В 13-м пакете мер также не было упоминаний об алюминии. Но по информации издания "Рейтерс", ситуация в Европе оказалась в итоге иной, чем ожидалось, и готовятся к серьезным шагам.

Решение о введении запрета на российский алюминий приведет к нарастанию хаоса и неопределенности на мировом рынке. Не следует упускать из виду, что российский алюминий благодаря своей высокой чистоте и низкому углеродному следу является идеальным для поддержки экологически чистых технологий в Европе. Однако в случае принятия подобного необдуманного решения возникает вопрос, откуда будет поступать сырье для производства в Европе.

Европе предстоит серьезная конкуренция с США за доступ к мировым ресурсам алюминия. Это может потребовать интенсивного увеличения закупок из регионов Ближнего Востока или Китая. При этом вариант с Китаем не столь привлекателен, учитывая введенные ранее пошлины на китайские товары, что может привести к резкому повышению цен.

Поддержка снабжения из региона Ближнего Востока столкнется с проблемой, поскольку 90% алюминия поставляется там в рамках долгосрочных контрактов. Необходимо помнить, что американская промышленность также зависит от импорта этого металла. Согласно Международному институту алюминия, в прошлом году на мировом рынке было поставлено 6,2 млн тонн металла из Ближнего Востока, из которых значительная доля ушла в Европу и США.

При возможном увеличении потребности Евросоюза в алюминии это может стать началом настоящей "торговой войны", прежде всего с США. Возможно обращение к странам СНГ за алюминием, но производственные мощности в Казахстане и Азербайджане уже на пределе, что затрудняет увеличение производства.

В случае введения запрета на российский алюминий свои потери понесет промышленность ЕС, что приведет к банкротству многих компаний и массовой безработице. Промышленники Европы понимают риски подобных действий и призывают чиновников разумно оценить ситуацию. Однако давление санкций может помешать чиновникам разглядеть реальное положение вещей, и они могут сделать еще один шаг к пропасти.