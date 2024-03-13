Телеграм-канал «Стройки — и точка» сообщает, что есть предложение постройки здесь жилых зданий с интегрированным спортивным объектом.

Бывший стадион «Динамо-2» находился в довольно необычном месте — в промышленном районе на Каширке. Данное сооружение – это знаковое спортивное сооружение, которое имело большое значение для московского футбола и спортивного движения в целом. Стадион находился в историческом центре Москвы и являлся домашним полем второй команды футбольного клуба «Динамо».

Стадион был построен в начале 20 века и с тех пор претерпел множество изменений и реконструкций. На протяжении долгих лет «Динамо-2» был местом, где проходили важнейшие матчи молодежных и юношеских команд клуба, а также других спортивных мероприятий. Многие будущие звезды мирового футбола начинали свой путь именно на этом стадионе.

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Но со временем стадион утратил свою актуальность и был закрыт для проведения спортивных мероприятий. Стадион был заброшен и зарастал сорняками, а совсем недавно был разобран до основания для строительства новой станции метро.

Прямо на месте бывшего стадиона появится станция «Москворечье» Бирюлевской линии. По информации Института Генплана Москвы, у станции будет два входа: первый выходит на Каширку, второй же ведет к парку «Коломенское».

И скорее всего, это лишь начало больших изменений в этом районе. Недавно в сети появились иллюстрации двух высотных зданий с цоколем, которые могут быть возведены на месте прежнего спортивного объекта. По информации ТГ«Стройки — и точка», предлагается возведение «комплекса спортивно-оздоровительного центра с жилым комплексом». Идея строительства спортивного центра вместо стадиона обсуждалась московскими властями еще в 2013 году. Тогда в Москомархитектуре говорили, что предполагается передать участок под управление компании «Олимп». Однако спортивный объект так и не получил согласования.

В настоящее время намерение построить несколько небоскребов кажется еще более необычным — прямо под ними будет расположена станция метро. Тем не менее, город готов одобрить постройку жилых зданий в рамках ТПУ — транспортно-пересадочных узлов. По словам мэрии, такие проекты привлекают инвесторов.