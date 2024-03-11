ФГБУ «ИПГ» сообщили ТАСС о второй за двое суток мощной вспышке на Солнце: «10 марта в 15.13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3599 (S13W38) зарегистрирована вспышка М7.4 продолжительностью 31 минута».

Вторая за последние сутки вспышка солнечного светила достигла высокого класса М, вызывая волну интереса и беспокойства среди ученых. Информация об этом феномене была передана известному Институту прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли за последние сутки оценивается как умеренное (уровень R2, экстремальное — R5) в соответствии с мониторингом космической погоды. На уровне R2 можно наблюдать подавление низкочастотных радиоволн на несколько десятков минут, что может повлиять на работу навигационных систем кораблей, самолетов и привести к временной потере радиосвязи с ними. Геомагнитные бури являются неотъемлемой частью нашей Солнечной системы, и хотя они порой могут быть исключительно красивыми и безвредными, как северное сияние, они также могут принести разрушительные последствия, вызывая на Земле настоящий хаос. Ученые давно предупреждали о потенциальных рисках, связанных с такими бурями. Одним из наиболее серьезных негативных сценариев, которые могут реализоваться уже в ближайшем будущем, является угроза «интернет-апокалипсиса», на который обращают внимание наблюдатели.

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Эти угрозы действительно имеют реальное основание и нельзя их недооценивать. Мы переживаем времена, когда такие события стали обыденностью. В 2012 году мы едва избежали катастрофы, и последний документированный случай подобного рода произошел еще в далеком 1859 году, задолго до того, как наша жизнь начала зависеть от электрической энергии. Если бы коронарный выброс массы сопоставимой мощности обрушился на Землю сегодня, это могло бы серьезно повредить электронику нашего спутникового парка, нарушив навигационные и коммуникационные системы и, что более важно, подорвать синхронизацию времени GPS, что может серьезно нарушить работу интернета. Потенциальные последствия такого события могут быть катастрофическими — без электричества и интернета современный мир остановится в своем развитии.

Некоторые эксперты считают, что подобное происшествие может иметь место уже в 2025 году, когда Солнце войдет в фазу повышенной активности, известную как «солнечный максимум».

«Мы никогда не были готовы к таким экстремальным событиям, и наша инфраструктура не привыкла реагировать на них. Наши испытания даже не предусматривают подобных сценариев», — отметила профессор из Калифорнийского университета в Ирвине, Сангита Абду Джиоти, которая и ввела термин «интернет-апокалипсис».

По ее мнению, геомагнитная буря может вызвать повреждение даже подводных кабелей связи, что может привести к обрыву коммуникаций.

Трудно предсказать, как долго могут продлиться последствия подобных отключений, однако специалисты утверждают, что они могут затянуться на несколько месяцев. Однодневный простой из-за геомагнитной бури может нанести колоссальный урон экономике, только в США потери могут превысить 11 миллиардов долларов, по данным интернет-мониторинга NetBlocks. Сегодняшние выбросы являются лишь малой частью сложной картины возможных угроз, которые мы можем испытать в будущем.