К концу следующего десятилетия в Тихом океане появится искусственный остров площадью 300 кв. км, на котором суммарно будет проживать до 1 млн человек. Эта идея принадлежит российским бизнесменам Киру Беляеву и Павлу Громову.

К концу следующего десятилетия на просторах Тихого океана появится новый уникальный объект - остров площадью 300 квадратных километров, который станет домом для миллиона человек. Эта смелая задумка принадлежит талантливым предпринимателям из России Кирилу Беляеву и Павлу Громову. Они намерены воплотить свою мечту в жизнь уже в 2025 году. Авторы этого амбициозного проекта аргументируют свою инициативу не просто капризом, а необходимостью. По их мнению, новая земля в нейтральных водах к востоку от североамериканского побережья станет новым мировым центром, аналогом знаменитой Кремниевой долины. Согласно их словам, источники Силиконовой долины исчерпаны, и она перестала быть местом притяжения для ведущих умов мира.

На будущем острове планируется создать все условия для комфортной жизни и работы его обитателей. Особое внимание будет уделено экологии - три четверти территории будут заняты лесами и зелеными насаждениями. Основным источником энергии станет атомная электростанция, а на крышах зданий установят солнечные батареи. Предусмотрена система утилизации отходов, а практически все процессы на острове будут автоматизированы.

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Жителям острова предстоит пройти процедуру чипирования. В специализированных центрах им будут имплантировать микрочипы, разработанные компанией Neuralink Илона Маска, которая недавно успешно провела первую подобную операцию. Чипы будут использоваться для идентификации, открывания дверей и запуска электромобилей.

Реализация проекта планируется исключительно за счет частных инвестиций, а его предварительная стоимость составляет 1,7 млрд долларов. На острове будет использоваться криптовалюта в качестве основной валюты, и инициаторы обещают доступное жилье и аренду.

Будущий город в океане, названный "Крипто Русский Мир", обещает стать самым прогрессивным и безопасным местом на планете. Независимость от какого-либо отдельного государства, благодаря расположению в нейтральных водах, позволит острову действовать свободно, в то время как тесное сотрудничество с другими странами, легализовавшими криптовалюту, обеспечит благоприятные взаимоотношения. Беляев и Громов уверены, что их остров станет вершиной инженерного и технологического совершенства. Они считают, что будущее принадлежит таким плавучим городам, особенно учитывая изменение климата и угрозу наводнений. Срок службы острова, на котором будут возведены здания и сооружения, ограничен примерно тремя веками.