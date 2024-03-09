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gotreksson
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
Vostok.Today: на Камчатке компании ищут специалистов на заработную плату в 300 тысяч рублей. К внушительному, даже по дальневосточным меркам жалованию, прилагается соцпакет.

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Исследование регионального информационного агентства "Кам 24" привлекло внимание к необычно высоким зарплатам, предлагаемым на платформе HeadHunter. Предложения до 300 тысяч рублей "на руки" были замечены для старших помощников капитанов и старших механиков на промысловых судах. Оказалось, что в описаниях вакансий утверждается, что опыт работы не требуется, хотя он приветствуется. Но такое требование вызывает сомнения и интерес у моряков-поисковиков.

300 тысяч рублей в месяц для инженера по планированию и отчетности на строящемся горно-обогатительном комбинате на Камчатке - звучит заманчиво. Система работы вахтовым методом – 2 месяца через два месяца, оснащена бесплатным питанием, жильем и соцпакетом.Если вы строительный профессионал и возглавляете строительный проект в Сахалинском Шахтерске, то вы можете зарабатывать три сотни в месяц. Но для идеального кандидата требуется опыт работы не менее шести лет, обширные документально подтвержденные компетенции и знание законодательства в области строительства. К зарплате добавляется служебный автомобиль, квартира - все за счет предприятия.

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Сеть грузинских кафе на Камчатке в поиске бренд-шефа на зарплату в 280 тысяч рублей, обеспечивая оплату перелета на полуостров и компенсацию аренды жилья. Руководить всеми процессами во всех кафе - задача, которая ставится перед кандидатом.

Промысловые компании региона активно ищут комсостав на суда – от рефмехаников до штурманов и электромехаников, предлагая зарплату от 250 до 270 тысяч рублей в месяц. Также, машинист буровой станции в добывающей компании может рассчитывать на подобную сумму. Специалисты в области строительства, главным образом инженеры, могут зарабатывать около 230 тысяч рублей в месяц. Квалифицированный руководитель медицинского учреждения может рассчитывать на вознаграждение в 220 тысяч рублей.

Десятки объявлений о вакансиях на Камчатке предлагают разнообразные рабочие места со средней зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году зарплата в размере 400 тысяч рублей в месяц была предложена вакансии главного инженера по горным работам. Видимо, нашелся специалист, и, судя по всему, все остались довольны.

Бизнес Камчатки, судя по предложениям, активен в поиске кадров во всех уголках России – на полуострове бушует настоящий кадровый голод. Несмотря на разнообразные вакансии и высокие зарплаты, демографические и кадровые проблемы остаются актуальными для региона.

В 2023 году численность населения на Камчатке упала до уровня ниже 300 тысяч человек. Эксперты бьют тревогу, называя этот процесс депопуляцией - стремительным оттоком жителей и высокими показателями смертности. Последние годы характеризовались активным развитием жилищного строительства на полуострове, с разработкой мастер-планов развития для Петропавловска-Камчатского и Елизово. Несмотря на эти шаги, демографическая проблема не исчезла, а кадровый голод только усугубился.

#новости #рабочие места #зарплата #дальний восток #вакансии #камчатка #headhunter #сахалин #vostok.today #кам 24
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