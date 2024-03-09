Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
Вячеслав Доценко: Сейчас готовится дилерское соглашение с китайской компанией, в ближайшее время будут поставки оборудования — и мы начнём локализацию производства. Это электрические частотные преобразователи широкого спектра применения: для управления электродвигателями насосных станций, лифтов, оборудования для нефтедобычи.

реклама

В России планируется строительство нового завода под руководством китайских партнеров с капиталовложениями в размере 12 млрд рублей. Этот технологичный завод собирается выпускать частотные преобразователи - устройства, обладающие широким спектром применения и востребованные почти во всех отраслях промышленности.

Местоположение завода пока остается загадкой, но приоритет отдается Самарской области. Организатором амбициозного предприятия выступает петербургская компания "Центр инновационных решений", под руководством которой проект анонсировал Вячеслав Доценко. Важную роль в этом начинании играет партнерство с китайской компанией INVT (Shenzhen INVT Electric Co., Ltd), пользующейся высоким авторитетом на рынке силовой электроники в Китае. Некоторые эксперты высказывают свои сомнения по поводу реализации этого амбициозного проекта. Они указывают на возможные сложности участия INVT в строительстве с привлечением таких крупных сумм, особенно учитывая отсутствие официальной информации со стороны китайской компании. Некоторые предпочли бы реализацию инициативы на базе уже существующего предприятия, а не начинать всё с чистого листа.

реклама

В условиях стремления России к импортозамещению развитие данного направления является крайне необходимым. Несмотря на существенное снижение импорта данной продукции из-за западных санкций, спрос остается стабильно высоким. На данный момент основная часть комплектующих для частотных преобразователей приходится на импорт, что делает процент локализации производства всего около 20%.

Но уже сейчас можно наблюдать некоторый прогресс в этом направлении. Некоторые российские компании начали осваивать производство частотных преобразователей для внутреннего рынка, что в перспективе может повлиять на уровень локализации до 50% за несколько лет. Так, компания Meteor lift начала исследования и разработку отечественных частотных преобразователей для использования в лифтовом оборудовании, что позволит уменьшить зависимость от иностранных поставок.

Этот шаг указывает на положительную тенденцию к развитию отечественного производства и увеличению самостоятельности в обеспечении рынка электронной техникой. В итоге, продукция "сделано в России" может стать более конкурентоспособной и востребованной как на внутреннем, так и на мировом рынке.

#новости #китай #промышленность #инвестиции #производство #импортозамещение #строительство #рабочие места #самарская область #invt
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
3
«Плохие новости для Украины»: Западная пресса впечатлена масштабами производства ударных БПЛА «Герань» в России
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
Украинский бизнес уходит из Польши – местные жители не хотят покупать украинские товары и услуги
+
Появился русскоязычный обзор ещё не выпущенного смартфона Samsung Galaxy A55
+
Российская армия преодолела 700 метров в направлении Орловки
2
ASML планирует уйти из Нидерландов из-за экологических норм и запрета продавать литографы в Китай
3
Dxomark: в сравнении смартфонов, лучшие камеры оказались у устройств Huawei
2
Польша заключает крупнейший контракт на поставку вооружения из Швеции
+
Google внедряет функции искусственного интеллекта в старые устройства Pixel
+
Исследование CIRP показало, что MacBook Pro является самым популярным компьютером Mac в США
2
Новые наклейки команд в CS2 к первому мажору
+
Редкая золотая деталь Lego, найденная в комиссионном магазине, продана за $18101
1
Система на чипе Google Tensor G4 будет расходовать меньше энергии и меньше нагреваться
+
Смартфон Realme Narzo 70 Pro 5G имеет стеклянную заднюю панель с двухцветным дизайном
+
После атаки экоактивистов завода Tesla, ущерб составил почти миллиард евро
+
Revolut представил новую функцию под названием Revolut Ramp
+
Скоро начнутся продажи нового стилуса Apple с функцией Find My
+
В Ростове-на-Дону запустили крупнейший завод по производству тракторов и строительной техники
3
EA выпустила обновления для старых Command & Conquer
1

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
81
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
43
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
36
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
36
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
13
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
10
"США движутся к коллапсу" - так считает американский аналитик Джордж Ку
2
Китай возложил ответственность за инцидент в Южно-Китайском море на Филиппины
3
США реанимировали программу по разработке гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW
4

Сейчас обсуждают

Alxndr
01:41
Шко-ло-ло ВротВрот опять не покладая рук перелогинивает клоны и топит в дизах всех несогласных с "величием" корпорации бобра ))))) По сабжу, 7800 XT vs 4070 S по цене на амазон нормально коррелирует ...
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
Игорь Быков
01:27
Ему бы до gen 2 добраться, а gen 3 из за своего тепловыделения работает в смартах на уровне 8 gen 2 практически, который греется и троттлит намного меньше.
Предстоящий чип Tensor G4 от Google станет конкурентом Snapdragon 8 Gen 4 и Apple A18 Pro
Alxndr
01:27
Странно, что этот огрызок имеет относительно приличный контроллер от SM. Digma обычно собирает свои SSD на юзерами и аллахом прОклятом 11-м сифоне, дохнущем максимум за год при не очень интенсивном и...
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
Profit
01:19
ага xDDD
В Париже заявили, что французские оборонные компании наладят выпуск боеприпасов на территории Украины
Dce
01:19
На мой взгляд, самое ужасное что там случилось - это "передача" подраненного Ка-52 Украине (американским инженерам). Это жесть - в первые дни подогнать для изучения сов. секретные комплексы. Якобы, о...
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
Роман Иванов
00:45
Сомнительная экономия
Подписка NVIDIA GeForce NOW может оказаться выгоднее покупки GeForce RTX 4080
Silvium
00:45
С одной существенной разницей - гетерогенные вычисления существуют и используются. Например, стриминг или захват экрана силами GPU, при котором кодированием занимается один из его блоков (разгружаетс...
Программная платформа удваивает скорость компьютера и вдвое снижает энергопотребление
Garthar
00:42
У них это так то нормальное явление. Тот же техасс только на моей памяти уже раза 3 заявлял что рассматривает возможность выхода из США
США реанимировали программу по разработке гиперзвукового оружия AGM-183 ARRW
Евгений Машков
00:40
Это отличная новость для b чипсета, теперь можно делать нормальный андервольт
Обновление BIOS от MSI позволяет отключить функцию CEP для процессоров Intel 14-го поколения
Алексей Бурлуцкий
00:35
Тут на 5ggzсплошной троттлинг а на 6 ГГц так и вообще придется фрионкой пользоваться и еще 2 квт питальник, так у нас кипятильник можно подключить, он как раз 2 квт потребляет и можно не отапливать кв...
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем