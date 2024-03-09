Вячеслав Доценко: Сейчас готовится дилерское соглашение с китайской компанией, в ближайшее время будут поставки оборудования — и мы начнём локализацию производства. Это электрические частотные преобразователи широкого спектра применения: для управления электродвигателями насосных станций, лифтов, оборудования для нефтедобычи.

В России планируется строительство нового завода под руководством китайских партнеров с капиталовложениями в размере 12 млрд рублей. Этот технологичный завод собирается выпускать частотные преобразователи - устройства, обладающие широким спектром применения и востребованные почти во всех отраслях промышленности.

Местоположение завода пока остается загадкой, но приоритет отдается Самарской области. Организатором амбициозного предприятия выступает петербургская компания "Центр инновационных решений", под руководством которой проект анонсировал Вячеслав Доценко. Важную роль в этом начинании играет партнерство с китайской компанией INVT (Shenzhen INVT Electric Co., Ltd), пользующейся высоким авторитетом на рынке силовой электроники в Китае. Некоторые эксперты высказывают свои сомнения по поводу реализации этого амбициозного проекта. Они указывают на возможные сложности участия INVT в строительстве с привлечением таких крупных сумм, особенно учитывая отсутствие официальной информации со стороны китайской компании. Некоторые предпочли бы реализацию инициативы на базе уже существующего предприятия, а не начинать всё с чистого листа.

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В условиях стремления России к импортозамещению развитие данного направления является крайне необходимым. Несмотря на существенное снижение импорта данной продукции из-за западных санкций, спрос остается стабильно высоким. На данный момент основная часть комплектующих для частотных преобразователей приходится на импорт, что делает процент локализации производства всего около 20%.

Но уже сейчас можно наблюдать некоторый прогресс в этом направлении. Некоторые российские компании начали осваивать производство частотных преобразователей для внутреннего рынка, что в перспективе может повлиять на уровень локализации до 50% за несколько лет. Так, компания Meteor lift начала исследования и разработку отечественных частотных преобразователей для использования в лифтовом оборудовании, что позволит уменьшить зависимость от иностранных поставок.

Этот шаг указывает на положительную тенденцию к развитию отечественного производства и увеличению самостоятельности в обеспечении рынка электронной техникой. В итоге, продукция "сделано в России" может стать более конкурентоспособной и востребованной как на внутреннем, так и на мировом рынке.