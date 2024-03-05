Ассортимент техники, выпускаемой «Заводом «АГРОМАШ», становится шире с каждым годом. 2024 год не стал исключением – готовится к выпуску опытный образец нового гусеничного трактора АГРОМАШ 110ТГ.

На заводе "АГРОМАШ" идет полный подготовительный цикл к серийному производству новой модели гусеничного трактора - АГРОМАШ110ТГ. Он является еще одним шагом в развитии предыдущей модели, гусеничного трактора АГРОМАШ90ТГ. А ГРОМАШ90ТГ, в свою очередь, является наследником знаменитого советского трактора ДТ-75, история которого началась в 1963 году.

В 1963 году Волгоградскому тракторному заводу предстояло внести перемену в свою линейку продукции. Старый и надежный ДТ-54А уже уступал место новой модели - трактору ДТ-75. Хотя новинка продолжала вести семейную традицию, она сильно отличалась от своего предшественника. Двигатель ДТ-75 был унифицирован с Т-74, и на ней установили мощный мотор СМД-14. В отличие от ДТ-54, кабина ДТ-75 предлагала на тот момент улучшенные условия комфорта и эргономики. В 1967 году ВгТЗ представил еще более мощную модификацию - ДТ-75М, оснащенную 4-цилиндровым двигателем А-41 мощностью 90 л.с. Это позволило трактору обладать еще большей производительностью и эффективностью.

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Новый трактор АГРОМАШ110ТГ унаследовал конструкцию своего предшественника, АГРОМАШ90ТГ. В нем сохранена просторная и комфортабельная кабина с пыле-шумоизоляцией, а также регулируемым сиденьем. Трактор также обладает упругой балансирной подвеской, что обеспечивает гладкую езду, и механической трансмиссией. Современная версия легендарного ДТ-75 сравнивается с автоматом Калашникова - она проста, надежна, легко ремонтируется и недорога.

Благодаря большому выбору навесного и прицепного оборудования, новый трактор АГРОМАШ110ТГ найдет применение в различных отраслях: сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве и многих других.

Первые прототипы гусеничного трактора АГРОМАШ110ТГ уже были изготовлены в 2023 году, а серийное производство планируется запустить уже во втором квартале текущего года. Это означает, что вскоре новый трактор станет доступен для фермеров и специалистов сельского хозяйства.

На предприятии так же готовят еще один модельный ряд - АГРОМАШ-Руслан. Этот новый трактор будет особенно интересен, поскольку импортозамещение играет важную роль в развитии сельского хозяйства России.

АГРОМАШ 110ТГ и АГРОМАШ-Руслан - это лишь начало новой эры для российского производителя сельскохозяйственной техники. Совмещение передовых технологий и мощности с простотой и надежностью позволяет аграриям смело преодолевать любые трудности и повышать эффективность своего бизнеса.

Завод "АГРОМАШ" продолжает воплощать многолетний опыт и традиции в производстве сельскохозяйственной техники. Каждая модель трактора проходит строгие испытания и оптимизацию, чтобы удовлетворить потребности и требования современных аграриев. Новые технологии, современные компоненты и инновационные решения делают тракторы "АГРОМАШ" надежными, эффективными и удобными в использовании на поле.