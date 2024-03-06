В рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) власти Петербурга планируют «существенно изменить» территорию вокруг Московского вокзала и построить под ним тоннель.

В Санкт-Петербурге в ближайшие четыре года ожидается появление нового тоннеля, который существенно улучшит транспортную ситуацию в городе. Этот проект предназначен для разгрузки площади Восстания и обеспечения комфортного подъезда к будущему вокзалу высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая строится неподалеку от сада Сан-Галли. Востребованность проекта подтверждена тем, что о запуске высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» говорилось дважды в феврале 2024 года президентом РФ Владимиром Путиным во время его выступления перед Федеральным Собранием. Путин отметил, что эта железнодорожная линия станет первой в стране и пройдет через Тверь и Великий Новгород.

Стоимость этого грандиозного проекта, согласно предварительным оценкам, составит не менее 2 трлн рублей. Введение новой высокоскоростной линии сократит время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, в сравнении со временем, затрачиваемым на поезд «Сапсан» (около 4 часов).

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Данный проект в Северной столице станет связующим звеном между двумя сторонами железной дороги и поможет разгрузить транспортный узел в районе Московского вокзала. Подземную дорогу планируется проложить от улицы Черняховского до Товарного переулка. Как сообщил чиновник в интервью изданию «Коммерсантъ», проектная документация должна быть готова до конца текущего года, а конкурс на выбор подрядчика будет объявлен в ближайшее время. Строительство будет под полным контролем Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Ожидается, что движение в тоннеле, включающем две полосы в каждом направлении, а также пешеходные зоны, будет открыто не позднее 2028 года.

Принятие решения о строительстве тоннеля являлось результатом обширных дискуссий, которые продолжались на протяжении последних четырех лет. Рассматривался вариант с путепроводом над железной дорогой, но он был отклонен, в том числе из-за проблем, связанных с высотными ограничениями. Новый тоннель в Санкт-Петербурге станет не только важным элементом инфраструктуры, но и символом развития города. Он существенно сократит пробки на дорогах и обеспечит людям более комфортные условия передвижения. Благодаря новой транспортной инфраструктуре, связывающей города Москва и Санкт-Петербург, существенно упрощается и ускоряется передвижение, что положительно повлияет на экономическое развитие и туристический потенциал региона. Ожидается, что новый тоннель станет важным шагом на пути к совершенствованию и модернизации транспортной системы России.