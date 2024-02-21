Новый тоннель с протяжённостью 1824 м возводится параллельно действующему 1982 года постройке. Проходка началась в 2021 году, а в декабре 2024 года по нему пройдут первые поезда. Искусственное сооружение увеличивает пропускные возможности на линии Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре в направлении тихоокеанских портов.

Более чем на протяжении 40 лет, в сложных климатических условиях, возводили тоннель длинной 1,8 км. Изначально работы начались в 1939 году, и большую часть проходки выполняли вручную, без использования специальной техники. Несмотря на значительные трудности, уже через три года удалось успешно завершить первую фазу строительства, даже раньше заданного срока.

Но летом 1942 года проект был вынужденно приостановлен. Рельсы с определенных участков Байкало-Амурской железнодорожной магистрали были демонтированы и перевезены в западную часть страны для восстановления разрушенных линий после войны и создания важной коммуникационной магистрали. Время от времени работы по проекту возобновлялись, однако в 1953 году, после смерти Сталина, проект был снова заморожен. К тому времени сооружение уже было практически готово, оставалось только проложить путь. С началом активного строительства БАМа, первый поезд, в конце концов, прошел через этот тоннель. Знаменательное событие произошло в 1977 году, хотя официально объект был открыт для эксплуатации только в 1982 году.

реклама

Речь идет о железнодорожном пути, пролегающей через горы Дуссе-Алинь, который является частью маршрута Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре. В рамках 2 этапа реформирования Восточного полигона, на этом участке строятся дополнительные пути. Проход через эту горную преграду является самым сложно-проходимым на всей линии, делая этот проект поистине уникальным.

В 2021 году было начато строительство нового тоннеля, который предназначен для дублирования существующего объекта, требующего срочной реконструкции. Из-за плохого состояния этого участка, введены ограничения по габаритам грузов, что значительно затрудняет движение.

Прокладку второго Дуссе-Алиньского тоннеля осуществляли с помощью буровзрывного метода. За два года было использовано около 200 тонн взрывчатки, чтобы разработать и удалить примерно 150 тысяч кубических метров горной породы. Пресс-служба РЖД 20 февраля 2024 года объявила об успешном завершении этапа работ и провела торжественную церемонию по случаю соединения тоннеля.

В ходе этого события глава РЖД, Олег Белозеров, отметил слаженность работы всех специалистов, выразил признательность за их упорный труд и мужество, которое проявили многие рабочие при прокладке пути через хребет в условиях суровой зимней мерзлоты и экстремально низких температур воздуха (до минус 50 градусов Цельсия). Теперь компании "Строй-Трест" (часть ГК "БТС-МОСТ"), выполняющей работы по подряду, предстоит завершить отделку и установить рельсовую платформу - на протяжении 1,8 км внутри тоннеля и 1,2 км на подходах к нему. Стоит отметить, что проект стоимостью 14,2 млрд. рублей выполняется оперативными темпами. Открытие транспортного движения по новой трассе планируется в декабре текущего года, хотя полное завершение строительства запланировано на 2025 год. Это позволит приступить к реконструкции старого сооружения и увеличит пропускную способность этого участка БАМ в 1,5 раза - теперь через Дуссе-Алиньский хребет смогут проходить до 25 пар поездов ежедневно, вместо текущих 17.