Строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется начать в 2025 году в Зеленчукском районе республики, сообщил ТАСС глава региона Рашид Темрезов.

В ближайшее время на Юге России планируется возведение нового, крупного аэропорта, который будет принимать рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Актуальность этого вопроса особенно усилилась в свете развития курорта "Архыз". Строительство курорта началось еще в 2010 году, и всего через три года были открыты первые горнолыжные трассы. Курортом владело государство, представленное АО "Кавказ РФ". Впоследствии, в марте прошлого года, курорт стал собственностью краснодарской компании "Горные вершины", которая постепенно выкупает акции.

На данный момент курорт "Архыз" способен принимать до 2100 гостей одновременно. На его территории насчитывается более ста отелей и баз отдыха. Приобретение курорта компанией "Горные вершины" обязывает нового владельца строить дополнительную инфраструктуру для проживания минимум 6000 человек. Также необходимо увеличить количество горнолыжных трасс и канатных дорог. Все эти меры позволят увеличить количество туристов до 1,5 миллиона человек ежегодно, что в два раза больше, чем сейчас. Но остается вопрос транспортной доступности. В настоящее время разрабатывается проект автомобильной дороги, связывающей курорт с городом Сочи. Кроме того, власти совместно с Росавиацией занимаются подготовкой к строительству аэропорта. Эта инициатива была высказана в 2014 году вице-премьером Александром Хлопониным, который заявил о работе над данной темой на заседании Совета Федерации РФ.

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В феврале 2024 года глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поделился с СМИ деталями планов строительства воздушной гавани в Зеленчукском районе. Он сообщил, что протяженность взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,2 километра. Но из-за некоторых обстоятельств, сроки были пересмотрены. Ранее власти заявляли, что работы начнутся в 2024 году, однако, по словам главы региона, настоящий старт будет дан только в 2025 году. Планируется завершить подготовку проектно-сметной документации до конца текущего года.

Согласно данным местного Министерства Туризма, в 2023 году число туристов, посетивших Карачаево-Черкесию, превысило два миллиона человек. В "Архызе" отдохнуло около 880 тысяч человек. Создание международного аэропорта значительно улучшит доступность этого курорта. Путешествие на автомобиле займет всего около часа, если прилететь самолетом. В настоящее время дорога из ближайшего аэропорта Минеральных Вод занимает около четырех часов.

Все эти планы и развитие туристического сектора Карачаево-Черкесии придают региону уникальность и оригинальность. Благодаря новому аэропорту путешественники будут иметь возможность легко и быстро добраться до курорта "Архыз".