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gotreksson
В Южной Корее создали «еду будущего» – рисовое мясо
Одним из решений проблемы нехватки еды может стать новый продукт - рисовое мясо, созданное корейскими учеными.

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Будущее человечества не выглядят слишком светлыми - такое мнение разделяют все больше ученых. Вероятно, привычные нам продукты питания станут редкостью, а деликатесы окажутся еще более недоступными для обычного человека. Такой исход предсказуем и обусловливается тем, что количество людей на Земле продолжает неуклонно расти, в то время как ресурсов больше не становиться. Человечеству придется найти полноценную и доступную замену для нашей текущей пищи. И здесь сразу вспоминается "белковидная каша", которую употребляли главные герои культовой трилогии "Матрица".

Биоинженеры из Южной Кореи объявили о революции в этой стратегической области. Им удалось научиться "выращивать" мясной продукт на основе риса в лабораторных условиях. Процесс создания такой пищи, включает всего две стадии. Сначала рис обрабатывается животным желатином, а затем "семена телятины" высаживаются в туже смесь. При этом могут использоваться как мышечные, так и жировые волокна. Что влияет на вкусовые ощущения при употреблении мясопродукта: в первом случае они становятся более масляными, во втором - мясными. Готовое блюдо, которое можно смело употреблять в пищу, выглядит похожим на обычный рис, но имеет красноватый оттенок. По словам создателей, такой "пищевой продукт" содержит на 7% больше жира и на 6% больше белка, чем обычный рис, но по пищевым характеристикам он весьма схож с телятиной. Производство этого заменителя мяса обходится всего в $ 2,22 за порцию готового продукта на одну семью, что является существенно более дешевым вариантом, чем обычная протеиновая еда, требующая затрат на уровне почти $ 15 за порцию для одной семьи. Получается, "рисовое мясо" может стать основным продуктом питания для бедных или, например, астронавтов, исследующих космические просторы. В этом продукте содержатся все необходимые питательные вещества для организма, и его внешний вид можно простить, учитывая его доступную цену. Станет ли это новое блюдо хорошей альтернативой привычной еде – время покажет. Но одно можно сказать точно – будущее питание может стать совсем необычным.

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#южная корея #питание #продукты питания #матрица #рис #еда будущего #килинария #рисовое мясо
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