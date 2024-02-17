Братская ГЭС достигла рекордного производства электроэнергии за весь период работы станции - 1,3 трлн киловатт-часов. Этот показатель является самым высоким среди гидроэлектростанций Европы и России.

Братская ГЭС, находящаяся на реке Ангара в Иркутской области, является одной из крупнейших гидроэлектростанций на планете. В феврале 2024 года она достигла нового рекорда, став первой в России по суммарной выработке электроэнергии. С момента запуска первого гидроагрегата в 1961 году, станция произвела 1,3 триллиона кВт*ч электроэнергии.

Станция состоит из 18 гидроагрегатов, каждый из которых способен вырабатывать до 250 МВт электроэнергии. Благодаря этому, Братская ГЭС способна обеспечивать электроэнергией значительную часть Восточной Сибири. Достижение 1,3 триллиона кВт*ч электроэнергии является результатом многолетней работы и модернизации станции. В последние годы были проведены работы по повышению эффективности и надежности оборудования, что позволило увеличить выработку электроэнергии. Гидроэнергетика является одним из основных источников электроэнергии в России, и Братская ГЭС является ярким примером успешного использования этого ресурса.

реклама

Основанная в 1954 году на реке Ангаре, строительство Братской ГЭС стало подлинным трудовым подвигом. Сотни тружеников со всей страны шли на стройку этого огромного объекта, чтобы воплотить мечты о производстве чистой и доступной электроэнергии. Работа не была легкой - зимой проблемами становились лютые морозы до -45°C, а летом - палящее солнце и назойливая мошка. Но энтузиазм, преданность и высокие профессиональные навыки строителей позволили воплотить Братскую ГЭС в стали и бетоне.

В 2010 году станция выработала свой первый триллион киловатт-часов. В то время она стала единственной гидроэлектростанцией в Евразии, которая смогла достичь такого рекорда. И стоит отметить, что даже среди гидроэлектростанций мира, Братская ГЭС занимает по этому показателю четвертое место.

Сегодня Братская ГЭС стала электрическим сердцем Ангары, обеспечивая энергией десятки заводов-гигантов Сибири и помогая строить новые города в тайге. Ее важность и значимость для обеспечения жизнедеятельности региона становятся все более очевидными.

На данный момент на объекте проводится очередная масштабная программа модернизации, которая позволит улучшить КПД гидроагрегатов до 95,3%. Это важный шаг вперед, который позволит сделать еще больше энергии доступной и экологически чистой.

Братская ГЭС является не только символом сильного развития энергетики в России, но и доказательством того, что большие мечты и трудолюбие могут преодолеть любые трудности. Для людей, живущих и работающих рядом с этим великим объектом, Братская ГЭС - это источник гордости и вдохновения, который дарит энергию и надежду на будущее.