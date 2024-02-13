ТАСС: "Росэнергоатом" получил лицензии Ростехнадзора на сооружение ядерных установок новых энергоблоков № 7 и № 8 Ленинградской АЭС (ЛАЭС).

Российская атомная энергетика продолжает своё неустанное развитие, ставя своей целью обеспечить страну дешевой и экологически чистой энергией. Атомщики считают, что именно атомная энергетика будет ключевой отраслью в энергетическом секторе России. И вот недавно стало известно, что планы по доумощнению Ленинградской АЭС двумя новыми энергоблоками вступили в реализацию. Проект был принят экспертами Ростехнадзора без единого нарушения или замечания. Поэтому начало эксплуатации энергоблоков №7 и №8 намечено ожидать в 2030 и 2032 годах, соответственно. Но для воплощения этих планов потребуют серьёзных инвестиций и максимальной концентрации усилий. Реконструкция Ленинградской АЭС предусматривает возведение порядка 150 новых сооружений и объектов, которые должны быть обеспечены всем необходимым коммуникационным комплексом. После этого начнутся поставки оборудования на АЭС и выполнение пуско-наладочных работ. Затем, по завершении подготовительных этапов, новые энергоблоки будут загружены необходимыми объемами ядерного топлива. И, наконец, последний – но самый важный – шаг, это физический запуск блоков в работу с учетом всех необходимых мер безопасности.

Отмечается, что новые энергоблоки будут базироваться на реакторах ВВЭР-1200, которые в перспективе заменят широко используемые сейчас РБМК-1000. Новые технологии позволят увеличить производство электроэнергии на 20%. По расчетам энергетиков, каждый энергоблок будет способен поставить до 9 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии. За 50-летний срок эксплуатации, эти два энергоблока смогут обеспечить около 50 миллиардов кВт⋅ч. Подобный объем энергии позволит гарантированно и бесперебойно обеспечивать электроэнергией регионы Северо-Запада России.

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Очевидно, что российская атомная энергетика идет в ногу со временем, прогрессируя и стремясь к совершенству. Завершение работ по доумощнению Ленинградской АЭС является очередной вехой в становлении атомной энергетики как одного из основных источников энергии в России. И несмотря на требующиеся затраты и сложности проекта, результаты его воплощения принесут большую пользу стране и её гражданам, обеспечивая стабильность и надежность в энергетическом секторе.