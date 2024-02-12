Две станции планируется построить на Уралмаше, у ТРЦ VeerMall и в конце проспекта Космонавтов, на границе с Верхней Пышмой. Также рассматривается вариант продлить ветку метро в сторону Уктуса от станции «Ботаническая», там будет третья станция.

Администрация Екатеринбурга не перестает удивлять своих жителей и уверенно движется к реализации амбициозной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 года. Согласно новому постановлению, в ближайшие 7 лет планируется постройка двух станций метрополитена - необходимое дополнение к уже существующей линии метро.

Первая ветка Екатеринбургского метро, протяженностью в 12,7 километра, свою историю начала писать в далеком 1991 году. В течение последующих лет к этой первой станции были добавлены еще несколько, последнюю из которых открыли в 2012 году. Но несмотря на это, вторая ветка метро, обещавшая соединить ВИЗ и ЖБИ, так и оставалась лишь предметом проектирования. Уже несколько раз разрабатывали планы ее строительства, и, по оценкам, для его реализации потребуется около 90 миллиардов рублей. Теперь же согласно новой стратегии развития Орджоникидзевского района, две станции метро появятся на пересечении проспекта Космонавтов с Шефской и на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Березовской. На последней из этих точек сейчас планируется строительство автобусного вокзала, что сделает это место основным узлом городского транспорта.

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Глава города Алексей Орлов также заявил, что мэрия согласовывает возможность постройки еще одной станции на севере Екатеринбурга, в районе Уралмаша. Данное предложение поддержали власти, так как это место активно развивается, и его жители с нетерпением ждут нового транспортного узла, который значительно облегчит их повседневную жизнь и ускорит перемещение по городу.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко уже рассказал о строительстве двух станций метро. Местная VeerMall возлагает на себя задачу разработки дизайна первой станции, а Уральская горно-металлургическая компания возглавляет проектирование второй станции. Эти компании обладают значительным опытом и экспертизой в области строительства и дизайна метрополитена, что дает основания верить, что эти станции станут не только удобным и эффективным транспортным узлом, но и настоящими произведениями искусства, украшающими городскую среду.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков выразил свою поддержку и готовность рассмотреть предложение компании из Беларуси «Минскметропроект» по проектированию второй ветки метро.

Похоже что, новая стратегия развития Орджоникидзевского района исключительно положительно влияет на будущее Екатеринбурга. Строительство новых станций метро обеспечит более удобную и быструю транспортную связь в городе и также вдохнет новую жизнь в эти районы. Даст дополнительные возможности для развития города и привлечения инвестиций. Все это делает проект по-настоящему значимым и важным для Екатеринбурга.