В Хабаровском крае ожидают 2600 новых рабочих мест и более 18 миллиардов рублей инвестиций от резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток 2023 года.

В Хабаровском крае наступает новая эра развития, которая обещает принести огромную выгоду для региона. Согласно данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в минувшем году инвестиции в Хабаровском крае выросли на 88,1 миллиарда рублей. Это поистине впечатляющая цифра, которая свидетельствует о доверии инвесторов и перспективности Хабаровского края.

Сфера логистики является одним из приоритетных направлений развития. Строительство логистического комплекса OZON и восстановление речного порта Комсомольска-на-Амуре являются важными проектами в этой области. Порт, имевший сложную судьбу после развала СССР, вновь становится ключевым узлом и способствует развитию различных отраслей, включая логистику и судостроение. Одним из самых интересных проектов является развитие компании OZON в Хабаровском крае. Благодаря своему удобному географическому положению и перспективам развития торговых отношений с Китайской Народной Республикой, OZON намерено инвестировать до двух млрд рублей в регион. Что дает новые возможности для развития электронной коммерции и создания рабочих мест.

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От резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток 2023 года планируется привлечь более 18 миллиардов рублей инвестиций и создать 2600 новых рабочих мест. Эти цифры говорят сами за себя и подтверждают перспективность инвестиций в регионе.

Развитие транспортных коридоров и производство также являются важными направлениями. Проект сборочного производства пассажирских автобусов, который стартовал при поддержке губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, создал почти 500 новых рабочих мест и позволил полностью удовлетворить потребности региона и Дальневосточного федерального округа в пассажирских автобусах.

В Хабаровском крае также развиваются проекты в сфере здравоохранения, сельскохозяйственного производства, деревообработки и других отраслей. В этом году регион планирует привлечь еще больше инвестиций и дать работу максимальному количеству жителей.

Правительство края активно работает над привлечением инвестиций и поддержкой резидентов ТОР и СПВ. Благодаря сотрудничеству между резидентами и помощи в поиске поставщиков сырья, сбыте готовой продукции и другим вопросам, регион привлекает игроков сфере логистики, связи и ретейла.

Хабаровский край становится центром инвестиций и развития на Дальнем Востоке. Здесь воплощаются крупные проекты, создаются новые рабочие места и привлекаются огромные инвестиции. Это не только содействует экономическому развитию Дальнего Востока, но и открывает новые возможности для его жителей.