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gotreksson
Россия ограничивает импорт гвоздик и бананов из Эквадора
РИА Новости: россельхознадзор обнаружил в поставках одного из крупнейших экспортеров бананов — Эквадора — опасного вредителя. Импорт ограничили. Это произошло после того, как там приняли политическое решение, признанное в Москве недружественным

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В связи с недавними угрозами, поступившими от Эквадора, Россия принимает решение остановить или значительно сократить импорт бананов из этой латиноамериканской страны. Дело в том, что Россельхознадзор обнаружил неприемлемо высокое содержание многоядерных мух-горбаток в эквадорских бананах и потребовал приостановить сертификацию пяти поставщиков.

Это изменение в торговле между двумя странами, вероятно, имеет глубокий политический смысл. Ходят слухи, что такие действия со стороны России связаны с возможной передачей советской военной техники Эквадором в руки США. Вооружение, которое может быть передано, включает в себя ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", вертолеты Ми-8 и Ми-17Е, а также ПЗРК "Стрела" и "Игла". Казалось бы, почему американцам нужна такая техника. Но Эквадор утверждает, что передает не вооружение, а просто металлолом, что не запрещено согласно документам. Это довольно глупая уловка, которая, вероятно, по замыслу обманет Россию. Думаю всем понятно для кого Вашингтон покупает эту технику. Если Эквадор все же решит передать военную технику США, Россия уже ясно дала понять, что ответными мерами будет прекращение импорта бананов из этой страны. И безусловно, это нанесет серьезный ущерб Эквадору. Всякое эмбарго на их экспорт может вызвать значительный рост цен на бананы и цветы, которые являются основными экспортными продуктами страны. В 2023 году эквадорские поставщики бананов заработали 800 миллионов долларов от продажи в Россию, а продажа цветов приносила им еще 100 миллионов. Это примерно 3% от эквадорского экспорта. Если сравнить, то 3% от российского экспорта составляют более 1 трлн рублей, что гораздо больше.

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Но важно помнить, что подобные действия также повлекут за собой негативные последствия для экономики Эквадора. Выращивание бананов и цветов является основным источником занятости для сельского населения. Уже сейчас страна находится в политическом и экономическом кризисе, и сокращение импорта бананов только усугубит ситуацию, повысив безработицу.

Конечно, есть опасение, что россияне пострадают от подобных мер. До 2022 года 90% импорта бананов в Россию приходило именно из Эквадора. В 2021 году страна выручила от продажи бананов России 900 миллионов долларов, а в 2023 году продажи снизились до 800 миллионов. Эквадор по-прежнему является основным поставщиком бананов для России. Некоторые отчеты указывают на снижение доли эквадорских бананов на рынке после 2022 года, иногда до 40%.

Эмбарго на бананы может привести к росту цен на этот продукт, что, конечно, может негативно сказаться на потребителях. Однако же важно понимать, что основная идея здесь заключается в формировании торгово-экономических связей с дружественными странами, особенно с теми, которые являются частью перспективного российского макрорегиона. К примеру, Вьетнам и Лаос являются крупными поставщиками бананов на мировом рынке и готовы обменять их на российскую продукцию машиностроения.

Индия также является одним из крупнейших производителей бананов в мире. Если есть ограничения валютных расчетов или неравенство в товарообороте, то стремительно ориентироваться на Индию - отличное дополнение к текущим торговым партнерствам. Совместные сделки с дружественными государствами, такими как Никарагуа или различные африканские государства, также могут быть осуществлены по бартерной схеме.

России необходимо активно строить подобные торговые связи. Бананы здесь являются всего лишь примером, который показывает важность формирования и развития экономических отношений со стратегическими партнерами. Только так можно обойти преграды и достичь сбалансированных и взаимовыгодных соглашений.

#новости #украина #экономика #экспорт #импорт #продукты питания #эквадор #россельхознадзор #бананы #вредители
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