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gotreksson
В Приамурье построят крупнейшую в стране ветряную электростанцию
Предполагается, что будущий ветропарк появится в районе Благовещенска, на территории опережающего развития (ТОР) Приамурская. Этот объект при мощности около 1 ГВт станет крупнейшей ВЭС в России.

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Масштабная ветроэлектрическая станция (ВЭС) планируется быть размещена в районе Благовещенска, на территории опережающего развития (ТОР) Приамурская. С мощностью около 1 ГВт, эта ВЭС станет крупнейшей в России. В настоящее время в стране самой мощной считается Кочубеевская ветряная электростанция (210 МВт), запущенная в 2021 году в Ставропольском крае. В 2026 году также планируется запуск Новолакской ВЭС в Дагестане с мощностью 315 МВт. Мировым лидером по этому показателю является комплекс ветроэлектростанций в Гансю (Китай) — 7,96 ГВт.

Обсуждения о новом энергетическом проекте в России продолжаются уже несколько лет. Интерес к данной инициативе проявляет также Китай. Несмотря на противоречивую информацию о возможном участии китайских компаний, на Восточном экономическом форуме в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве между Еn+ и китайской China Energy Investment Corporation для реализации данного проекта. Аналогичный документ был подписан Еn+ с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и правительством Амурской области. Ожидается, что часть произведенной энергии (не менее 3 млрд кВт*ч в год) будет экспортирована в Китай. В январе 2024 года пресс-служба Еn+ Group сообщила, что данная инициатива в настоящее время находится на стадии обсуждения с властями Приамурья. Генеральный директор компании Михаил Хардиков встретился с главой региона Василием Орловым, чтобы обсудить детали проекта. Ранее планировалось, что работы на строительстве могут начаться до 2025 года, а запуск ВЭС произойдет через два года после этого. Стоимость проекта на данный момент составляет около 100 млрд рублей (в 2022 году она оценивалась в 70 млрд рублей). В сентябре 2023 года представители Еn+ заявили, что сторона из Китая предлагает разделить расходы по проекту поровну.

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Пока вопрос оборудования для будущей ВЭС остается открытым. Инициаторы проекта предпочитают рассмотреть продукцию китайских производителей, но, если в России найдутся компании, способные выполнить такой заказ, то приоритет будет отдан отечественным поставщикам.

По словам генерального директора АО «Трансэнерком» Олега Шевцова, после ухода ряда зарубежных компаний в отрасли возник некий дефицит ветроустановок. Но с течением времени эта проблема может быть решена путем создания нужного производства на территории России. Более того, эксперты отмечают, что Россия обладает огромным потенциалом для развития ветроэнергетики — как минимум в пятнадцати регионах страны есть оптимальные природно-климатические условия для осуществления подобных проектов. На сегодняшний день доля ветроэнергии составляет менее 1% в структуре установленной мощности электростанций в России. 

Масштабный проект в Приамурье будет иметь значительный энергетический и экономический эффект, привлекая инвестиции, создавая рабочие места и способствуя разностороннему развитию региона. Введение в эксплуатацию крупнейшей ВЭС в России также подтверждает стремление страны к развитию экологически чистой энергетики и увеличению доли возобновляемых источников энергии в своей энергетической системе.

#китай #энергетика #дальний восток #приамурье #ветроэнергетика #благовещенск #ветропарк #ветроэнергия #вэс #гансю
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