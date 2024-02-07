Nature: овощи и фрукты, выращенные на борту Международной космической станции (МКС), оказались ядовитыми. Согласно результатам проведенного исследования, невесомость ослабляет иммунную систему растений, делая их более уязвимыми.

Путешествовать в космосе - это захватывающая перспектива для многих людей. Но для астронавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), проживание на орбите представляет некоторые проблемы, особенно когда дело касается питания. Фрукты, овощи и свежую зелень невозможно получать в достаточном количестве постоянно.

Поэтому, чтобы решить проблему дефицита питания, ученые начали разрабатывать технологии космического земледелия. И вот, появились первые космические оранжереи на станции «Салют-7» в 1980 году. Космонавты начали выращивать различные культуры, но столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, растения страдали от недостатка гравитации, что приводило к ухудшению их вкуса и питательных свойств. Во-вторых, радиация наносила повреждения ДНК растений, вызывая мутации. И, наконец, недостаточная вентиляция приводила к задыханию растений из-за накопления летучих веществ в окружающей среде. Но научные исследования продолжались, и ученые надеялись найти решение этих проблем. Недавнее исследование показало, что растения, выращенные в условиях невесомости, испытывают стресс и дезориентацию. В результате этого их устьица не закрывается, что делает растение уязвимым перед бактериями.

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И здесь, начинаются проблемы. В космосе существует огромное количество бактерий и грибков, которые могут быть опасны для астронавтов. Эти микроорганизмы взаимодействуют со всем окружающим пространством, включая выращенные на станции космические салаты. В результате, астронавты часто страдают от простуд и заболеваний кожи.

Чтобы решить эти проблемы, ученые планируют генетически модифицировать растения, чтобы они стали более устойчивыми к стрессу и не могли быть заражены бактериями. Они надеются сравнить генетику различных видов растений, чтобы найти оптимальные изменения для создания более здоровой пищи для астронавтов.

Космическое земледелие остается перспективным направлением исследований для обеспечения космонавтов пищей на орбите. Несмотря на ряд проблем, ученые продолжают работать над улучшением технологий и разработкой новых способов выращивания пищи в космическом пространстве. Потому что, в конечном итоге, здоровая и вкусная пища - это необходимое условие для благополучного и продуктивного пребывания астронавтов на МКС.