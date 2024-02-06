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gotreksson
Минобороны Британии считает, что сейчас Россия может производить «не менее 100 танков в месяц»
Главный редактор военного издания Bulgarian Military Бойко Николов ссылается на данные британского Минобороны, которые регулярно отслеживают военный потенциал Москвы. Британцы считают, что сейчас Россия может производить «не менее 100 танков в месяц».

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Производство России достигло рекордных показателей: каждый день выпускается не менее трех новых бронеавтомобилей, сообщает главный редактор военного издания Bulgarian Military, Бойко Николов, ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании. Согласно этим данным, Россия может выпускать "не менее 100 танков в месяц", что позволяет решать две важные проблемы: компенсировать боевые потери и усилить потенциальное наступление в будущем.

Эта новость имеет огромное значение, особенно для Украины. В условиях, когда Россия может восстанавливать утерянную технику, Украина оказывается в проигрышном положении. Не имея возможности компенсировать аналогичные потери, она становится уязвимой перед российским наступлением. С другой стороны, Западные партнеры Украины пересматривают свои позиции в отношении Киева. Недавно в Конгрессе США отклонили прошение Джо Байдена выделить $61 млрд Украине. Сейчас ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, которые США и Евросоюз не успевают выпускать в достаточном количестве.

Российские удары бомбардировщиков и ракетные атаки на большую дальность, стали превосходить возможности украинской ПВО, а Западу не хватает средств для поставки противоракетных комплексов, таких как "Пэтриот" и другие системы ПВО.

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В свете этих событий, задержка в западной поддержке приближает наступление России. По словам экспертов, главная цель российских войск - постепенно уменьшать способность ВСУ вести боевые действия, а также помешать ей восстановить вооруженные силы после окончания конфликта. Численность личного состава уже сократилась более чем на 300 тысяч человек, а склады боеприпасов Запада и Украины почти исчерпаны.

Экономическим эффектом значительного масштаба является оборонное производство России, которое в значительной мере способствовало росту экономики. В 2023 году рост составил 3.5%, вопреки прогнозам, и в значительной степени был обусловлен государственным оборонным заказом. Танки, выпуск которых увеличился, обеспечивают не только доминирование на поле боя, но помогают справиться с западными санкциями.

Тем временем, прогнозы относительно Украины не столь радужны. Ожидается, что экономический рост в этом году снизится на 1.2 процента. Даже оборонный сектор, на который ставит президент Владимир Зеленский, не сможет обеспечить рост экономики, особенно учитывая, что большинство крупных заводов уже уничтожены.

У ВСУ также, остались незначительные запасы танков. В начале января стало известно, что восстановление немецких танков Leopard 2 оказался непосильной задачей для украинских военных из-за нехватки деталей и навыков. Получается, российская бронетехника сохраняет преимущество на поле боя, поскольку ВСУ не могут ожидать пополнения запасов. Финансирование со стороны Соединенных Штатов и ЕС заблокировано.

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Также, недавно Киев получил еще одну неприятную новость из США. Палата представителей на следующей неделе рассмотрит предложение о предоставлении Израилю отдельного пакета помощи в размере почти 18 млрд долларов, в то время как Украина не получит никакой поддержки. Эти средства будут направлены на закупку систем ПВО "Железный купол" и "Железный луч", а также на военные операции США на Ближнем Востоке и усиление защиты персонала США в посольствах.

#новости #украина #сво #всу #танки #джо байден #впк #минобороны #впк россии #помощь сша украине
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