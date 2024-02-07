Опубликованные Росстатом данные о заболеваемости граждан показали рост числа новых случаев ожирения более чем на 10% за год. При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом.

В России растет количество людей с ожирением, особенно среди детей и подростков. Последние данные за 2022 год показывают, что было выявлено 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Часть из них - это дети (108 тысяч), и это тревожный факт, учитывая, что в 2010 году таких случаев было значительно меньше - всего 69 тысяч.

Ожирение - одна из "гримас общества потребления". Люди покупают больше, чем им нужно, и это сказывается на их здоровье. Но есть и те, кто осознал проблему и начал бороться с ней. Число людей, занимающихся спортом, значительно выросло за последние годы. Если в 2010 году их было 26,3 миллиона, то к 2022 году их число выросло до 70 миллионов. В январе, после шумных праздников, отмечается традиционный наплыв новых клиентов фитнес-клубов и спортивных секций. Постепенно все больше людей осознают важность здорового образа жизни и стремятся привести свою фигуру в порядок.

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Очевидно, что рост числа ожирения привел к росту рынка товаров повседневного спроса. На предновогодней неделе продажи товаров выросли на 11%, превзойдя рекорд предыдущего года. Особенно заметным сезонным всплеском стали продажи алкоголя, в том числе пива.

Громкие цифры в экономике оказывают эффект на другие отрасли. Например, рост спроса на товары повлиял на сферу общепита. Вакансии в общепите выросли на 45%, а предлагаемые зарплаты показали положительную динамику. Вакансии для бариста, официантов, поваров и других специалистов активно размещаются по всей стране.

К счастью, люди не только гонятся за едой, но также стремятся получить эмоции и впечатления. Праздники показали рекордные кассовые сборы в кинотеатрах, при этом большинство фильмов, пользующихся успехом, - отечественные. Санкции привели к тому, что российская киноиндустрия взяла верх над Голливудом и доказала свою успешность. Это безусловно положительная сторона.

Ожирение - серьезная проблема, требующая внимания общества и государства. Но рост интереса к спорту, здоровому образу жизни и культурным мероприятиям дает надежду на изменения в лучшую сторону. Каждый человек имеет возможность выбрать свой путь, и мы надеемся, что все больше людей остановятся на пути здоровья и гармонии.