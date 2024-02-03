Пресс служба ГК 1520: «Бамстроймеханизация» и «Мостоотряд-43» (ГК 1520, входят в Нацпроектстрой) возводят 392-метровый мост через реку Нюкжу под вторые пути БАМа.

Мост, который строится на Дальневосточной железной дороге, обещает не только быть самым длинным из всех строящихся, но и стать одним из самых впечатляющих объектов на Байкало-Амурской магистрали. Ведь на этой магистрали практически на каждом километре встречаются реки и ручьи, по которым строится более 4 тысяч мостов.

Специалисты не останавливаются на достигнутом и уже в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона запланировано возведение около 400 дополнительных мостов. Постепенно, с каждым годом, эти инженерные сооружения преображают транспортную инфраструктуру, делая ее более надежной и доступной для использования. Они соединяют населенные пункты, облегчают транспортные перевозки и создают условия для дальнейшего развития экономики и туризма в регионе. На линии Хани – Тында, где проходят работы по переустройству разъездов и удлинению пути, две строительных компании, "Бамстроймеханизация" и "Мостоотряд-43" включенные в национальный проект "Строительство", приступили к возведению нового моста. Это сооружение, протянувшееся почти на 400 метров, перекинется через реку Нюкжу и станет одним из главных элементов на этом участке железной дороги.

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Конструкция моста разделена на пять пролетов, состоящих из трех центральных, каждый длиной 110 метров, и двух крайних, длиной всего 23 метра. Вес этих конструкций составляет порядка 2 тысяч тонн. Специфика местности и сложные гидрологические условия требуют особой прочности моста. Инженеры спроектировали его, учитывая возможность выдержать землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера, а русловые опоры запланированы с такой высотой, чтобы справиться с резким повышением уровня воды от сильных осадков и паводков. Ожидается, что новое сооружение прослужит еще около 100 лет, выдерживая самые экстремальные климатические условия Дальнего Востока.

Важную роль в процессе строительства сыграла доставка необходимого оборудования и материалов со всей России. Часть техники была специально перемещена с уже завершенных объектов Байкало-Амурской магистрали, а зимние условия не остановили строительную команду и позволили продолжить работы даже в холодное время года.

Когда мост будет полностью завершен, его пропускная способность значительно увеличится, позволяя проходить тяжеловесным составам весом до 7,1 тысячи тонн. Что означает, участок Хани – Тында станет готов принять больше поездов и облегчить перевозки на этой важной для страны магистрали. Количество пропускаемых пар поездов в сутки вырастет с 30 до 44.

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Мост через реку Нюкжу является только частью более глобального проекта по модернизации Байкало-Амурской магистрали. В ближайшие годы предстоит построить более 90 мостов и проложить 200 километров вторых путей. Эти гигантские инженерные сооружения будут способствовать дальнейшему развитию региона и облегчить перемещение грузов и пассажиров по всей территории Дальнего Востока.