В Свердловской области закончилось строительство железнодорожной инфраструктуры для деятельности особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина»

Важный проект, создающий новый логистический объект на Урале, завершен спустя два года интенсивных работ. Отечественные железнодорожники вложили свои усилия и 2 млрд рублей для прокладки почти 7,5 км путей между станциями "Верхняя Салда" и "Промышленная". Это связало ОЭЗ "Титановая долина" с широкой сетью РЖД.

Более того, в ходе проекта создано 12 станционных путей и 18 стрелочных рязвязок. Были построены также здание поста электрической централизации, служебно-бытовой корпус и зона для досмотра грузов. Станция "Промышленная" теперь может принимать 20- и 40-футовые полувагоны и контейнеры. Станция "Верхняя Салда", открытая еще в далеком 1909 году, тоже претерпела значительные изменения. Появились два дополнительных приемо-отправочных пути, один вытяжной путь, одиннадцать переводов и множество других нововведений. Станция также оснащена современной системой контроля поездов.

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Проект был завершен в январе 2024 года и получил официальное разрешение на работу. Это важное достижение заметно улучшит условия для участников ОЭЗ "Титановая долина" и способствует росту объемов перевозок. Ожидается, что по новой ветке будут транспортировать до 500 тыс. тонн различных грузов ежегодно.

Более того, новая железнодорожная инфраструктура "Титановой долины" сыграет ключевую роль в проекте создания логистического хаба, который будет функционировать как "сухой порт" на территории Свердловской области. Это станет своего рода прорывом в развитии экономики и обеспечит удобный доступ к требующимся материалам и оборудованию для строительства новых объектов.

В настоящее время особая экономическая зона "Титановая долина" включает в себя две площадки - "Салда" и "Уктус", общий площадью около 395 га. На январь 2024 года в зоне действуют 25 организаций, некоторые из которых уже успешно осуществляют свою деятельность.

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Но многие объекты в этой зоне все еще находятся в стадии строительства или проектирования, и десять предприятий, получивших статус участника, еще не начали свою производственную деятельность. В 2023 году была утверждена планировка третьей очереди особой экономической зоны, которая предполагает создание крупного металлургического производства. Это означает, что в перспективе проект будет только расширяться и становиться более значимым для региона и всей страны.