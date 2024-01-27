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Важный проект, создающий новый логистический объект на Урале, завершен спустя два года интенсивных работ. Отечественные железнодорожники вложили свои усилия и 2 млрд рублей для прокладки почти 7,5 км путей между станциями "Верхняя Салда" и "Промышленная". Это связало ОЭЗ "Титановая долина" с широкой сетью РЖД.
Более того, в ходе проекта создано 12 станционных путей и 18 стрелочных рязвязок. Были построены также здание поста электрической централизации, служебно-бытовой корпус и зона для досмотра грузов. Станция "Промышленная" теперь может принимать 20- и 40-футовые полувагоны и контейнеры. Станция "Верхняя Салда", открытая еще в далеком 1909 году, тоже претерпела значительные изменения. Появились два дополнительных приемо-отправочных пути, один вытяжной путь, одиннадцать переводов и множество других нововведений. Станция также оснащена современной системой контроля поездов.
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Проект был завершен в январе 2024 года и получил официальное разрешение на работу. Это важное достижение заметно улучшит условия для участников ОЭЗ "Титановая долина" и способствует росту объемов перевозок. Ожидается, что по новой ветке будут транспортировать до 500 тыс. тонн различных грузов ежегодно.
Более того, новая железнодорожная инфраструктура "Титановой долины" сыграет ключевую роль в проекте создания логистического хаба, который будет функционировать как "сухой порт" на территории Свердловской области. Это станет своего рода прорывом в развитии экономики и обеспечит удобный доступ к требующимся материалам и оборудованию для строительства новых объектов.
В настоящее время особая экономическая зона "Титановая долина" включает в себя две площадки - "Салда" и "Уктус", общий площадью около 395 га. На январь 2024 года в зоне действуют 25 организаций, некоторые из которых уже успешно осуществляют свою деятельность.
Но многие объекты в этой зоне все еще находятся в стадии строительства или проектирования, и десять предприятий, получивших статус участника, еще не начали свою производственную деятельность. В 2023 году была утверждена планировка третьей очереди особой экономической зоны, которая предполагает создание крупного металлургического производства. Это означает, что в перспективе проект будет только расширяться и становиться более значимым для региона и всей страны.