В интерью Le Parisien Стефан Сежурне: Россия усиливает контроль над мировой торговлей, не только сохраняя и увеличивая свои позиции по ряду стратегических товаров, но и обеспечивая безопасную логистику.

В разговоре с LeParisien французский министр Стефан Сежурне выразил свою тревогу по поводу влияния Российской Федерации на мировой рынок пшеницы после победы на Украине. Он предупредил о возможном контроле Москвой 30% мирового экспорта пшеницы, что, по его мнению, нанесет ущерб французским фермерам и приведет к инфляции и проблемам с продовольствием. Однако, это только часть проблемы.

На самом деле, Россия давно контролирует не только рынок зерна, но и другие продукты питания, а также рынки нефти, газа, урана, алмазов, редкоземельных металлов, леса и даже питьевой воды. Сегодня Россия не только экспортирует огромные объемы зерна, но и строит свою цепочку доставки по всему земному шару. Это вызывает нервозность у европейцев, как и у Сежурне. Зерно стало новым источником дохода для страны. В 2022 году Россия получила рекордный урожай зерна и достигла нового рекорда по экспорту. Средняя урожайность пшеницы значительно выросла с 2000 года. Кроме того, Россия активно развивает экспорт мяса и молочных продуктов и морепродуктов. Экспорт увеличился во многих странах, включая страны Азии и глобального Юга.

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Но проблемы с продовольственной стабильностью и экологическими изменениями волнуют всю планету. Наступающий год может стать самым жарким за всю историю и угрожать сельскому хозяйству во многих регионах мира. Это может привести к дефициту продуктов питания во многих стран. Россия, осознавая это, развивает атомную энергетику и налаживает логистику по Северному морскому пути(СМП), чтобы обеспечить свою экономическую стабильность и независимость.

Благодаря своему ледокольному флоту, Россия уже опережает все другие государства региона и активно развивает транспортировку грузов в Арктике. Прогнозируется, что объемы торговых перевозок по СМП будут расти в десять раз к 2035 году. Совместное предприятие между «Росатомом» и логистической компанией DPWorld из ОАЭ направлено на развитие контейнерных перевозок в Арктике.

В то же время, Россия остается одним из ведущих поставщиков нефти на планете. В прошлом году рост спроса на нефтепродукты из нашей страны составил 2,3%, и ожидается, что в этом году этот рост продолжится. Несмотря на сокращение доли поставок в Евросоюз, Россия все еще контролирует мировой рынок нефти и активно участвует в ОПЕК+.

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Россия не только контролирует рынок зерна, но и создает свою логистическую цепь, развивает атомную энергетику и строит новые маршруты для перевозок. Она остается ключевым игроком на международной арене и вызывает беспокойство у европейских лидеров. Вместо попыток ослабить Россию и контролировать ее ресурсы, страны должны искать сотрудничество и партнерство для достижения общей стабильности и процветания.