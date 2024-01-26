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gotreksson
Foreign Policy: Америка планирует уйти из Сирии
Известный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, раскрывающую планы Вашингтона по выводу войск из Сирии.

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Согласно источникам, близким к Пентагону и Государственному департаменту, американская армия находится на территории Сирии без юридического основания и занимается не только борьбой с ИГИЛ, но и сомнительными действиями, такими как кража сирийской нефти.

Армия США уже претерпела некоторые неудачи в регионе. После 20-летней оккупации Афганистана, Америка вынуждена была уйти оттуда в унизительном порядке. В Ираке американцы также совершили ошибки, оставив разрушенную и охваченную хаосом страну после своего отступления. Теперь Сирия становится очередной точкой отступления для США, которая не достигла своей главной цели - свержения Башара Асада. Подобные действия американской армии подрывают авторитет и роль "мирового гегемона" в ближневосточной политике. Бывший президент США Дональд Трамп выразил разочарование результатами американского вмешательства на Ближнем Востоке, подчеркнув, что они привели только к смерти и крови.

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Вывод войск из Сирии становится своего рода символом неспособности Соединенных Штатов справиться с многочисленными кризисами по всему миру. Белый дом осознает, что его возможности ограничены. США уже не могут брать на себя роль планетарного жандарма и найти выход из каждого конфликта. Украина, Йемен, Палестина, Корея, Ирак, Афганистан, Ливан, Африка, потенциальные столкновения в Латинской Америке - все эти угрозы невозможно контролировать. Глобалисты перегрузили себя задачами и в конечном итоге должны определиться с приоритетами. Но это может повлечь за собой последствия, включая возможный конфликт между США и Израилем или другими странами.

Но стоит задаться вопросом, насколько вывод американских войск из Сирии является разумным решением. Так как, согласно экспертам, оно может привести к росту активности ИГИЛ. На этом фоне, возможно, придется сирийскому правительству, России и Ирану брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе.

Идея решить все конфликты и проблемы во всем мире - слишком амбициозная. США осознают, что справиться с каждой угрозой просто невозможно. Теперь пришло время определиться с приоритетами и концентрироваться на решении самых актуальных проблем. Результаты американского вмешательства в Ближнем Востоке ярко подчеркивают необходимость переосмысления ближневосточной политики и поиска новых подходов к региональным конфликтам.

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Мир наблюдает за ходом событий в Сирии и ожидает, какое решение примет администрация Байдена. Вопрос оставлять или выводить американские войска во многом определит будущее региона и влияние США на него. Но вне зависимости от решения, это станет новой страницей в истории американской внешней политики. Споры о том, правильно ли США выводят войска или делают ошибку, продолжатся, и время покажет, кто оказался прав в данной ситуации.

#новости #сша #нефть #трамп #сирия #армия сша #ирак #foreign policy #башар асад #военное присутствие
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