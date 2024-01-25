Реализация проекта приведёт к трёхкратному росту добычи угля и созданию четырёх тысяч рабочих мест.

Амурская область готовится к новому всплеску развития в угледобывающей отрасли. Инвесторы все активнее начинают вкладывать средства в перспективное Огоджинское месторождения. Подробности этого потенциально исторического прорыва раскрыл глава Приамурья, Василий Орлов.

Огдожинское месторождение, расположенное в Селемджинском районе Амурской области, является одним из самых крупных и перспективных в Дальнем Востоке. Оно является частью Сугодинско-Огоджинской угленосной площади, расположенной рядом с территорией КНР. Суммарные запасы угля на месторождении оцениваются в 385 млн тонн.

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Развитие Огоджинского месторождения всегда сталкивалось с ограничениями, основным из которых было нехватка транспортной инфраструктуры. Отсутствие железнодорожного полотна до станции Февральск серьезно затрудняло развитие месторождения. Тем не менее инвестор в прошлом году приступил к проектным работам и начал строительство ветки «Огоджа – Февральск».

Данный масштабный проект открывает новую страницу для промышленноти Приамурья. По оценкам региональных СМИ, объем добычи угля в прошлом году составил 4,5 млн тонн. С выходом на проектную мощность Огоджинского месторождения, добыча угля в регионе достигнет более 16 млн тонн в год. Это позволит создать около 4 тыс. рабочих мест.

Развитие угледобывающего сектора не только усилит экономику региона, но и способствует диверсификации приамурской промышленности. Приамурье является одним из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. Хотя некоторые секторы в регионе сталкиваются с упадком. Например, золотодобыча, одна из основных отраслей, испытывает проблемы из-за истощения запасов рассыпного золота на некоторых месторождениях. В прошлом году произошло снижение на 6,1% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время угольный сектор продолжает показывать рост. Хотя окончательных цифр за прошлый год пока нет, предварительные оценки свидетельствуют, что экспорт каменного угля остался на уровне 2022 года, а по стране в целом добыча угля составила более 430 млн тонн.

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Осуществление нового угольного проекта сделает Приамурье еще более привлекательным для инвестиций и укрепит его долгосрочное развитие. Ожидается, что объем инвестиций в регионе в 2023 году достигнет рекордной отметки в 485 миллиардов рублей. Этот проект открывает на угледобывающем рынке новые перспективы для региона и положительно повлияет на его экономическое развитие.