В жилом комплексе Famous ведутся работы по монтажу модульных фасадов, созданных по авторскому проекту архитектурной мастерской ADM.

Архитектурное бюро ADM разработало специальные модульные фасады, каждый из которых создан по индивидуальному заказу. Более 1000 стеклянных панелей уже установлено на 58-этажном небоскребе.

Фасады Famous — истинное произведение искусства. Он украшен стеклянными эркерами в форме прямых треугольных призм, которые собраны вместе словно идеально собранный пазл. Дизайн фасада олицетворяет собой современность и футуризм, а многофункциональное стекло придает зданию яркий и уникальный силуэт. Что особенно впечатляет, так это то, что никогда раньше в Москве не было жилого комплекса с такими модульными фасадами. Famous обещает не только выглядеть сногсшибательно, но и предоставить резидентам уникальные возможности. Лобби комплекса будет поражать своей красотой и уютом. Здесь можно будет провести время, наслаждаясь расписанными световыми сценариями, которые синхронизированы с биологическими ритмами человека. Ведь в лобби будут установлены динамические экраны, создающие удивительные порталы. Также в лобби будет созданы уголки для ожидания и коротких встреч, а также уютный лаундж с библиотекой и кофе-баром. Всё это будет дополнено уникальной коллекцией материалов отделки, включающей стены из сатинированного материала, потолки с зеркалами, натуральный камень и мебель от знаменитого EllieSaab.

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Famous также предлагает своим резидентам роскошную внутреннюю инфраструктуру. На территории будет расположен бассейн с массажем и потрясающим видом на "Алый сад". Также здесь будет доступен тренажерный зал и несколько СПА. Кроме того, на первом этаже комплекса будет открыт ресторан от известного концерна MaisonDellos, а также галерея современного цифрового искусства, где можно будет насладиться произведениями самых ярких и талантливых художников.

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Строительство Famous — это лишь одна из многих разработок архитектурной мастерской ADM, известной своими уникальными проектами. Главным фокусом команды ADM является сочетание прекрасного дизайна, функциональности и эргономики, и каждый их проект становится примером красоты и современности для всего района.