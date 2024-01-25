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Архитектурное бюро ADM разработало специальные модульные фасады, каждый из которых создан по индивидуальному заказу. Более 1000 стеклянных панелей уже установлено на 58-этажном небоскребе.
Фасады Famous — истинное произведение искусства. Он украшен стеклянными эркерами в форме прямых треугольных призм, которые собраны вместе словно идеально собранный пазл. Дизайн фасада олицетворяет собой современность и футуризм, а многофункциональное стекло придает зданию яркий и уникальный силуэт. Что особенно впечатляет, так это то, что никогда раньше в Москве не было жилого комплекса с такими модульными фасадами. Famous обещает не только выглядеть сногсшибательно, но и предоставить резидентам уникальные возможности. Лобби комплекса будет поражать своей красотой и уютом. Здесь можно будет провести время, наслаждаясь расписанными световыми сценариями, которые синхронизированы с биологическими ритмами человека. Ведь в лобби будут установлены динамические экраны, создающие удивительные порталы. Также в лобби будет созданы уголки для ожидания и коротких встреч, а также уютный лаундж с библиотекой и кофе-баром. Всё это будет дополнено уникальной коллекцией материалов отделки, включающей стены из сатинированного материала, потолки с зеркалами, натуральный камень и мебель от знаменитого EllieSaab.
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Famous также предлагает своим резидентам роскошную внутреннюю инфраструктуру. На территории будет расположен бассейн с массажем и потрясающим видом на "Алый сад". Также здесь будет доступен тренажерный зал и несколько СПА. Кроме того, на первом этаже комплекса будет открыт ресторан от известного концерна MaisonDellos, а также галерея современного цифрового искусства, где можно будет насладиться произведениями самых ярких и талантливых художников.
Строительство Famous — это лишь одна из многих разработок архитектурной мастерской ADM, известной своими уникальными проектами. Главным фокусом команды ADM является сочетание прекрасного дизайна, функциональности и эргономики, и каждый их проект становится примером красоты и современности для всего района.